La UCR recordó el 40º aniversario del retorno a la democracia y de la asunción de Alfonsín

Reynaldo Bignone, el último presidente de facto, le entrega la banda presidencial a Raúl Alfonsín / Foto: Archivo.

Al 10 de diciembre nosotros lo elegimos en 1983, para las asunciones presidenciales por ser el día de los Derechos Humanos, y hoy lo honramos también, por ser el 40 aniversario de la asunción de Raúl Alfonsín. pic.twitter.com/hFYcCc3qTm — Unión Cívica Radical (@UCRNacional) December 10, 2023

y el comienzo de la Presidencia de Raúl Alfonsín, y destacó "la trascendencia de la fecha" para Argentina."Al 10 de diciembre nosotros lo elegimos en 1983, para las asunciones presidenciales por ser el día de los Derechos Humanos, y hoy lo honramos también, por ser el 40º aniversario de la asunción de Raúl Alfonsín", aseguró la UCR en un comunicado.La UCR resolvió hacer unrecordando parte el discurso de Alfonsín en la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso en 1989 "con el balance de gestión con la que honró al país al final de su gobierno".En esa oportunidad, el entonces Presidente consideró que "la tarea principal que nos encomendó el país en 1983 fue construir una democracia."'Nos parece natural que no haya presos políticos. Nos parece natural que no haya provincias intervenidas. Nos parece natural que no haya sindicatos intervenidos. Y yo creo que está bien que todo eso nos parezca natural. Así debemos considerarlo de ahora en adelante. Sin embargo todo eso junto no se había dado nunca en nuestra historia'", expresó el expresidente radical en esa oportunidad, reseñó la UCR.Evocando esas palabras, la UCR advirtió:en la que privilegiamos el saludo a las autoridades elegidas democráticamente".