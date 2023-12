Mayans pidió que se respete que la primera minoría en el Senado "la tiene el peronismo"

Mayans recordó que "Milei ganó las presidenciales, pero las parlamentarias las ganamos nosotros". (Foto Prensa Senado)

"En la democracia que admira Milei, que son los Estados Unidos, si los Republicanos tienen la mayoría se respeta eso porque es la representación popular", afirmó el senador peronista Mayans

El senador nacional porespera que(LLA) respete que "la primera minoría" en elde la Nación la tiene el peronismo, al tiempo que señaló que desde la bancada del justicialismo se buscará establecer "un diálogo constructivo" con el nuevo oficialismo."Vamos a colaborar, como corresponde que hagamos, pero", señaló Mayans, durante una entrevista periodística difundida hoy por la Subsecretaría de Comunicación de Formosa.Respecto a la relación con el nuevo oficialismo en la Cámara alta, indicó queNo obstante, aclaró que la primera minoría la tiene Unión por la Patria. "Milei ganó las presidenciales, pero las parlamentarias las ganamos nosotros", recordó."En cualquier sistema parlamentario del mundo rige el sistema de mayoría y minoría, yo no estoy de acuerdo en que la mayoría entregue la potestad a la minoría, porque en ninguna parte del mundo pasa eso", remarcó.Consultado acerca del, que el presidente Javier Milei tendría previsto enviar al Congreso Nacional, respondió: "Hoy recibí la información de que tienen que volver a pulirla y no estaría para el lunes, porque tiene muchos errores el proyecto".Mayans advirtió sobre"Quiero saber cuáles serán las medidas que propondrá el lunes el nuevo presidente, para poder decirle objetivamente en qué estamos de acuerdo y en qué no", declaró.Y remarcó que es fundamental conocer "cuál será el Presupuesto 2024, porque esa es la guía, porque el Estado se guía por leyes".Insistió en queque pasó del cuarenta al cien por ciento del PBI"; para luego indicar que los referentes del gobierno que asumirá mañana "recién se están desayunando del compromiso que representa la conducción del Estado".