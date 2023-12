Ecointensa: Tratado mundial de plásticos VER VIDEO

A mediados de noviembre representantes de distintos países se volvieron a reunir para retomar las conversaciones acerca del tratado internacional para combatir la contaminación por plásticos.Los motivos para abordar esta problemática son muchos, entre ellos que actualmente se producen aproximadamente 430 millones de toneladas de plástico al año, de las cuales, alrededor de dos tercios se tiran a la basura, perjudicando tanto al ambiente como a la cadena alimentaria. Y se prevé que la producción de plásticos se duplique en los próximos 20 años si no se toman medidas.Es por eso que, una vez más el Comité Intergubernamental de Negociación , también conocido como INC se reunió para seguir trabajando en la creación de un instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre la contaminación por plásticos.Uno de los puntos a resaltar es que, nuevamente,, desde su producción, diseño hasta su eliminación para centrarse únicamente en los enfoques de gestión de residuos, afirmando que el problema no es el plástico. en si mismo, sino su eliminación.Según el informe elaborado por Unplastify, Argentina enfatizó la necesidad de una transición justa e inclusiva para las poblaciones afectadas, así como también la integración de recolectores informales en la cadena de valor.El próximo encuentro está previsto para llevarse a cabo en abril de 2024 en Canadá, esperemos que entonces se le dé la entidad que merece dentro de la agenda ambiental a la lucha contra la contaminación por plástico.