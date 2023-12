A cinco años de la final de Madrid, River celebró con "Cierren los ojos"

Foto: Prensa

Foto: José Romero

Foto: José Romero

Foto: José Romero

El estreno de "", documental que anoche celebró un lustro de la obtención de la Copa Libertadores que River Plate alcanzó al vencer a su clásico rival, Boca Juniors, en una final cuyo último partido se disputó en el estadio Santiago Bernabéu del Real Madrid, tuvo una futbolera y multitudinaria función en el estadio porteño Movistar Arena que acogió la primera proyección cinematográfica en los cuatro años de existencia del recinto."Quisimos armar este evento único en un lugar donde nunca se dio cine para encontrarnos a celebrar y compartir un material que es capaz de darle una vuelta de tuerca a un acontecimiento tan importante e inolvidable", apuntó a Télam Silvina Dell'Occhio, la showrunner y productora general de "Cierren los ojos…".La inédita función, conducida por Germán Paoloski y con testimonios en vivo sobre el escenario del predio de, presidente y delantero, respectivamente, en aquella epopeya, se completó luego con la transmisión en vivo de la semifinal de la Copa de la Liga donde una definición por penales a favor de Rosario Central empañó parte de la algarabía del gentío identificado con el club de Núñez.Antes de ese desenlace en tiempo real y con clima de cancha, aplausos, ovaciones, silbidos y cánticos, además de vinchas, globos y otros elementos de cotillón dispuestos sobre los asientos del lugar, la exhibición repuso sensaciones en torno a la histórica conquista gracias a un emotivo relato audiovisual dirigido por la dupla Ignacio Ragone - Gabriel Starna y generado por Torneos Ficción.De hecho, el pulso fantástico de la propuesta de 80 minutos de duración comienza alterando aquel suceso, mostrando que el remate de Jara que dio en el palo derecho del arco y derivó en el tiro de esquina de cuyo rechazo sobrevino el 3 a 1 que sentenció el match, había ingresado y Boca terminó ganando aquel encuentro."Nadie decía 'el que gana esta final' sino 'el que pierde, el que pierde, el que pierde'. Había una psicosis mental", apunta, entrenador millonario y uno de los grandes protagonistas de la gesta en ese momento de la película.La final del máximo torneo sudamericano llevada a la capital española le dio un atractivo especial a un cruce deportivo inédito que incluyó un primer partido postergado por lluvia y finalmente igualado 2 a 2 y otro dos veces suspendido en el estadio Monumental (uno por incidentes y otro por decisión de Boca Juniors).Un estallido del público coronó la frase "no puede ser que nos hagan un gol estos que no juegan a nada", expresada por Gonzalo "Pity" Martínez sobre la jugada del partido de ida en la Bombonera donde un pase suyo le permitió a Lucas Pratto establecer el 1 a 1 parcial apenas nueve segundos después de la apertura del marcador.Otros momentos de éxtasis popular surcaron las expresiones del entrenador, las atajadas de Franco Armani o los goles decisivos de Juan Fernando Quintero y los propios Pratto y "Pity" en el cruce decisivo.En el filme también surcado por material de archivo en torno a aquella finalísima que enfrentó a los dos más populares equipos del país, se suman declaraciones de muchos de sus más notables protagonistas como Enzo Pérez, Lucas Pratto, Ignacio Scocco, Rodrigo Mora, Javier Pinola, Rafael Santos Borré, Ignacio Fernández, Bruno Zuculini, Exequiel Palacios, Juan Fernando Quintero, Milton Casco, Gonzalo Montiel, Gonzalo Martínez, Leonardo Ponzio, Franco Armani, Lucas Martínez Quarta, Jonatan Maidana, Germán Lux, Matías Biscay y Hernán Buján."Como en general los jugadores de River no hablaban mucho con la prensa y tampoco lo hacen ahora, contaron poco sobre lo que pasó y lo que significó Madrid para ellos y acá aparecen diciendo cosas inéditas", destaca a Télam Hernán Castillo, responsable de la producción periodística del filme.En el mismo sentido, Dell'Occhio añadió que "aquel era un equipo bastante hermético y no había mucho contacto con la prensa, por lo que tener a tantos protagonistas hablando en primera persona sobre lo sucedido implica todo un diferencial que permite revivir esa gesta".La galería de voces añade aComo aperitivo a la proyección en sí que tuvo celebridades invitadas entre las que se contaron exfutbolistas de River como Ubaldo Fillol y Martín Aguirre y también Eugenia "La China" Suárez, Catarina Spinetta, Angelo Mutti Spinetta, Benicio Mutti Spinetta, Ignacio Girón, César Bordón, Diego Iglesias, Rocío Oliva, Fernando Bravo, Facundo Pastor, hubo videos con saludos de Marcelo Gallardo, Ariel Ortega, Gonzalo Montiel, Rafael Santos Borre, Exequiel Palacios y Fernando Cavenaghi.Dell'Occhio, que también participó del guion junto a los directores Ragone y Starna, señala que para encarar el largometraje "armamos un equipo de trabajo donde somos todos muy hinchas de River porque, más allá del profesionalismo que está por encima de cualquier cosa, hay ciertas emociones que uno puede transmitir mejor habiéndolas vivido"."Era necesario - abunda la productora- que en los puestos principales del equipo hubiera personas que entendieran lo que significó esa final para así poder traspasar esa pasión a la imagen, a la película".Desde una perspectiva similar, Castillo - quien personalmente y en su espacio "Sacá del medio" que de lunes a viernes de 19 a 21 se emite por Radio Continental rompe con el tabú de revelar las simpatías futboleras de los periodistas deportivos que lo acompañan-, resalta: "Es muy muy emotiva muy emotiva la película y de verdad se te pone la piel de gallina".La proyección de "Cierren los ojos, la final eterna" en el estadio del barrio de Villa Crespo fue el primer paso de una serie de que en algún momento llegará a cines y plataformas pero que, además y según anuncia su showrunner, "tendrá funciones internacionales en Madrid y en otras ciudades del mundo donde hinchas de River y amantes del fútbol quieren revivir aquel suceso".Dell'Occhio también revela a esta agencia que el filme es, de alguna manera,"Pero al estar llegando a los cinco años de semejante suceso entendimos que no podíamos quedar ajenos a la fecha y decidimos que el aniversario de la final de Madrid tuviera vuelo propio", se explaya.La profesional con 25 años de trayectoria que antes trabajó en las series "Apache: La vida de Carlos Tevez" y "Contigo Capitán" (sobre el atacante peruano Paolo Guerrero), entre otras producciones, además adelanta que no solo de deportes vive Torneos Ficción.La compañía anuncia para 2024 el estreno del thriller psicológico "Pensamiento lateral" con dirección de Mariano Hueter y un estelar reparto protagónico internacional que reúne a la española Itziar Ituño ("Lisboa" en "La Casa de Papel"), Alberto Ammann, César Bordón y Mauricio Paniagua, actor de la serie "Monzón".