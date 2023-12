"Te quiere, Boy", las cartas que Roald Dahl envió a su madre, reunidas en español

Roald Dahl le envió unas 600 cartas a su madre.

Mientras los libros de Roald Dahl siguen cosechando adaptaciones exitosas, como la reciente película "Wonka" basada en el personaje de "Charlie y la fábrica de chocolate", también, que por primera vez reúne en idioma español unas 600 cartas que le envió a su mamá.Durante cuatro décadas,Son esas correspondencias las que la editorial Gatopardo Ediciones compiló por primera vez, bajo la traducción de Edgardo Scott y Mariana Sández, y la curaduría y selección de Donald Sturrock.Acompañadas por material gráfico -fotografías, documentos personales y dibujos- "Te quiere, Boy" permite "asistir al nacimiento de un narrador prodigioso, sino también ahondar en las claves biográficas de su universo de ficción: el rechazo a la autoridad, una imaginación disparatada, la ausencia de moralina y una irreverencia contagiosa", aseguran desde la editorial con sede en España.Es que allí aparecen algunas de las experiencias claves de su vida: su educación en un estricto internado hasta"Yo tenía mucho interés en que se pudiese leer en castellano, quería que se conociese mejor el origen de su obra. Complementa muy bien los relatos sobre su vida que constituyen Boy y Volando solo", dijo Mariana Sández, prologuista del volumen, según lo citado por el diario El Mundo. "Ya sea para entrar en la obra de Dahl o para profundizar en ella, creo que los lectores quedarán tan fascinados como yo".Por su parte, Donald Sturrock, editor del libro y biógrafo de Dahl, aseguró que estas cartas "son la primera prueba que tenemos de su imaginación literaria en funcionamiento". Se refiere a algunas de las marcas que componen su obra como "las divertidas excentricidades de los adultos", "los absurdos hábitos de sus maestros de escuela" y los "detalles cómicos".El libro, que fue publicado en inglés en 2016, también está integrado por relatos más intimistas de su primera infancia, como una carta en la que cuenta su llegada al otro lado del canal de Bristol, cuando tenía solo nueve años: "La primera noche de desamparo y tristeza en St. Peter's, cuando me acurruqué en la cama y se apagaron las luces, no podía pensar en nada más que en mi casa y mi madre y mis hermanas. No quería dormir de espaldas a ellas", escribe el pequeño Dahl.En el último tiempo, bajo la ola subestimadora de la corrección política, sus historias entraron bajo sospecha al punto de modificar algunas palabras que eran consideradas discriminatorias o en perjuicio de las minorías."Estas correcciones que pretenden cuidar a las minorías, o que tienen que ver con los valores, van completamente en contra de la obra de Dahl, que justamente discute y pone en conflicto los estereotipos, es graciosa y a los chicos los hace reír un montón. La literatura intenta conmover, generar emociones, y aunque la emoción sea de tristeza, angustia o miedo, son completamente válidas", había dicho a Télam la editora argentina Laura Leibiker consultada sobre la decisión de la editorial británica Puffin Books de modificar algunos términos de su obra.Lo cierto es que, que en Argentina se presentó en el teatro Gran Rex con dirección de Ariel Del Mastro, una imponente puesta en escena, gran despliegue coreográfico y destacadas interpretaciones.En palabras de la española Mariana Sández, a "diferencia de otros autores que pierden actualidad a la hora de narrar, él sigue siendo interesante por partida doble, porque es atractivo para el adolescente y para el adulto. Por mucho que algunos se empeñen, no solo no ha envejecido, sino que parece que es cada vez más contemporáneo".