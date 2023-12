Claudio Poggi asumió como gobernador de San Luis y se comprometió a "motorizar el cambio"

Poggi llamó a combatir la pobreza infantil: "Queremos chicos que crezcan y se desarrollen sano, no podemos permitir que San Luis se ubique hoy según el Indec entre las provincias más pobres del país" / Foto: Pepe Mateos.

El gobernador de, juró ante la Asamblea Legislativa de esa provincia, presidida por el vicegobernador Ricardo Endeiza, y afirmó que los dos objetivos principales de su gobierno son "motorizar el cambio que votaron" los ciudadanos y que "nuestros chicos crezcan y se desarrollen sanos" .Tambiénpara la conducción del país.El gobernador ingresó a la Legislatura minutos antes las 10, escoltado por la designada ministra de Seguridad provincial, Nancy Sosa, y se constituyó la Asamblea General Legislativa 2023 para cumplir con el trámite del juramento de ley a la máxima autoridad provincial.En su discurso, Poggi resaltó que "el pueblo nos exige que prevalezcan los puentes por encimas de las grietas y las diferencias" y destacó que somo protagonista de un hecho histórico en el país, "por primera vez cumplimos 40 años ininterrumpido de vida democrática".Además,, lo que se logrará, dijo,En segundo lugar, llamó a combatir la pobreza infantil: "Queremos chicos que crezcan y se desarrollen sano, no podemos permitir que San Luis se ubique hoy según el Indec entre las provincias más pobres del país".Entre sus principales propuestas, convirtiéndolo en unicameral; que se limite la participación electoral de las personas por dos períodos y estableciendo prohibiciones de consanguineidad; eliminar las elecciones de medio término para unificarlas con las de gobernador; eliminar el sistema de Ley de Lemas y la existencias de capitales alternas en San Luis., y reforzó la idea de que el trabajo público se funde en el "mérito" y se fortalezca "el trabajo privado y el emprendedurismo".Un párrafo aparte tuvo la "transición democrática" que afirmó hará de la mano de "los empleados públicos" ante la falta de información sobre el estado financiero provincial."No conocemos los números", dijo y pidió tres o cuatro días para obtener esos datos y trasmitirlos a la población.dijo y agregó que "tiene fundamentos para pensar que hoy es nuestra debilidad".Del acto no participó el gobernador saliente Alberto Rodríguez Saá, por lo que los atributos gubernamentales, pese a una ley sancionada en la gestión anterior que los suprime por considerarlos un "privilegio", fueron entregados por el actual vicegobernador.Pero Poggi afirmó que restablecerá esos atributos porque, de esa manera, los ciudadanos podrán "identificarlo" y manifestarle sus "saludos o reclamos" porque, para él, los atributos son parte de la "tradición" de San Luis como Estado y "no un privilegio".Luego de una hora de alocución, el gobernador se trasladó a Terrazas del Portezuelo, sede administrativa gubernamental, para poner en funciones a las nuevas autoridades del Poder Ejecutivo, entre los que se cuentan 10 ministerios y 10 secretarias de Estado.Poggi, oriundo de Córdoba, es contador público egresado de la Universidad Nacional de Río Cuarto; radicado en San Luis en la década de 1980, donde su primera representación oficial fue en el Consejo Federal de Inversiones a partir de 1991.Se desempeñó luego como ministro de Hacienda y Obras Públicas entre 1999-2001; fue ministro de Economía y Producción desde 2002 al 2003, cuando fue elegido como diputado nacional y en 2009 ocupó el cargo de diputado provincial.; encabezó luego la lista de diputados nacionales de "Compromiso Federal" y un año después abandonó ese espacio y formó un bloque unipersonal llamado "Avanzar San Luis".En 2017, fue elegido como senador nacional y en 2021 regresó a la Cámara de Diputados; en 2023, liderando la coalición de "Cambia San Luis", apoyó al precandidato a presidente Horacio Rodríguez Larreta y ganó las elecciones provinciales en junio pasado con el 53,22 por ciento de los votos, al vencer al candidato del PJ sanluiseño, Jorge Fernández.