Rolando Figueroa asumió como gobernador y apuesta por el "cambio"

Foto: Rolando Figueroa asumió en Neuquén | Foto: Captura Video Legislatura de Neuquén

Foto: David Sanchez - archivo

Estoy muy orgulloso del espacio plural que hemos conformado junto a @GloriaARuizok en la Legislatura provincial, y seguro de la potencia con la que van a encarar este período legislativo que arranca a partir del domingo.



Somos un gran equipo.#Neuquinizate pic.twitter.com/8ncXUIv480 — Rolo Figueroa (@Rolo_Figueroa) December 7, 2023

Rolando Figueroa, asumió este domingo en un acto que se realizó en la Legislatura provincial, donde prestó el juramento de práctica y afirmó que "los neuquinos votaron un cambio".Su compañera de fórmula, Gloria Ruiz, presidió la sesión de la Legislatura, renovada con los 35 diputados y diputadas provinciales electos, que también juraron con mandato para los próximos cuatro años.En su discurso, Figueroa anunció que durante su gobierno va a disminuir "como mínimo, un 50 por ciento de los cargos políticos", y también indicó que va a eliminar el régimen de jubilaciones de privilegio en la provinciaAsimismo, señaló que "hay funcionarios que se llevan tres millones de pesos por dos trabajos, o directamente no iban a trabajar", por lo que advirtió que "van a tener que devolver lo cobrado y no trabajado"."Vamos a auditar el pase a planta en el ultimo año", subrayó Figueroa e informó además que "se termina el alquiler de autos y camionetas para los funcionarios".Por otra parte, destacó su plan de becas y añadió que "es imprescindible un nuevo acuerdo. Debemos garantizar 180 días de clase en la provincia", añadió.El flamante mandatario también se comprometió "a crear nuevos centros de salud y mejorar la salud".", señaló el gobernador.En tanto, precisó que Neuquén tiene una deuda actual de 1.160 millones de dólares y que deberá enfrentar "un vencimiento de 300 millones de dólares el año que viene".Figueroa fue vicegobernador de la provincia por el Movimiento Popular Neuquino (MPN) entre el 2015 y 2019, en el primer mandato del gobernador saliente Omar Gutiérrez.Pero el mandatario electo rompió con el MPN cuando no pudo competir por la gobernación y armó su propia coalición, poniendo fin a la hegemonía del mítico partido en la provincia patagónica, que gobernó de manera ininterrumpida durante todos los mandatos democráticos desde 1962, un caso único en la política argentina.La transición comenzó inmediatamente después del 16 de abril, el día en que la fórmula, logró el triunfo electoral en Neuquén.En la última sesión del período constitucional 2019-2023, que se llevó adelante la semana pasada, la Cámara aprobó la nueva Ley de Ministerios, que contempla 11 ministerios, 10 secretarías y 30 subsecretarías.Pasado el mediodía, Figueroa tomará juramento a miembros de su gabinete en un acto que se realizará en la Casa de Gobierno.