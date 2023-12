Asumió Llaryora en Córdoba y anunció el recorte al gasto político

El nuevo gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, juró ante la Asamblea Legislativa / Foto: Marcelo Caceres

¡Sí, juro! Desempeñaré, con lealtad y patriotismo, el cargo de Gobernador de la Provincia de #Córdoba por el que he sido electo para el período 2023-2027. Es un honor asumir este compromiso, siento orgullo y gratitud. Me comprometo a hacerlo con la mayor responsabilidad. pic.twitter.com/O4mu8l5ioL — Martín Llaryora (@MartinLlaryora) December 10, 2023

"No es tiempo de poner palos en las ruedas, sino de sumar para que Argentina encuentre un camino de desarrollo y prosperidad. Debemos ser capaces de recuperar el diálogo y dejar atrás las grietas"

Con recortes de entre el 10 y el 25% de los salarios para los funcionarios públicos, que incluye al gobernador y vice, y con respaldo a la gestión presidencial que inicia Javier Milei, el electo gobernador peronista, Martín Llaryora, juró ante la Asamblea Legislativa y por la tarde de este domingo recibe los atributos del mando de parte del saliente mandatario Juan Schiaretti., destacó Llaryora en su discurso luego del juramento en la Legislatura unicameral ubicada en la zona céntrica de la capital local, y en ese sentido remarcó que "si al Presidente le va bien, le va a ir bien a todos los argentinos".Al respecto agregó que "no es tiempo de poner palos en las ruedas, sino de sumar para que Argentina encuentre un camino de desarrollo y prosperidad. Debemos ser capaces de recuperar el diálogo y dejar atrás las grietas", instó Llaryora, quien hasta el sábado fue intendente de la capital local.El flamante mandatario también advirtió que "los cordobeses esperamos que el señor presidente cumpla con las promesas que le hizo al pueblo de Córdoba", y que la provincia "no va a abandonar los reclamos históricos", y en ese sentido mencionó las bajas a las retenciones del sector productivo, reparto equitativo de los subsidios y el envío de fondos para la Caja de Jubilaciones.Por otra parte, anunció que ante la crisis que afecta a todo el país por la "recesión económica",En ese sentido, adelantó que se reducirá el 25% de los haberes del gobernador y vicegobernador; 15% de los ministros y 10% de los restantes funcionarios políticos, y pidió que los restantes poderes del Estado adhieran a esa medida.En esa línea de austeridad también se reducirá a 14 la cantidad de ministerios y se congelan las vacantes, con excepción de los prestan servicios esenciales como salud, educación y seguridad.Ante la advertencia de Milei sobre los riesgos de 'estanflación', Llaryora dijo que ese eventual contexto "obliga a ser responsable y tomar acciones para cuidar a los cordobeses".En otro tramo de su discurso resaltó que va aAnunció también que enviará a la Legislatura un proyecto para modificar el sistema de seguridad, que incluye aumentar los recursos para las fuerzas de seguridad y en especial para las fuerzas antinarcóticos, y que se va a duplicar la cantidad de fiscalías antinarcotráfico en toda la provincia.Se crearán también las Guardias Locales de Prevención y Convivencia, conocidas como Policía Municipal, cuyos integrantes estarán capacitados y certificados para el uso de armas no letales, organismo que funcionará como auxiliar de la policía provincial.El gobernador también dijo que en materia de seguridad hay una "preocupación central que atraviesa todo el territorio nacional, que es el narcotráfico y la inseguridad", y que si bien va a poner "todo el esfuerzo para que vuelva la tranquilidad a nuestra gente, no será posible sin que el Gobierno nacional también asuma sus responsabilidades".en todo el país y "si no se realizan y reforman leyes fundamentales".La sesión parlamentaria preparatoria estuvo presidida por el legislador Facundo Torres Lima y, luego de la jura de la electa vicegobernadora Myriam Prunotto, fue ella la que tomó la conducción de la sesión para habilitar el discurso a Llaryora.Concluida la sesión, Llaryora partió hacia Buenos Aires para participar de la asunción presidencial de Milei.Por la tarde el mandatario se trasladará hasta la ciudad de San Francisco (departamento San Justo), en el este provincial y a unos 225 kilómetros de la capital local, para encabezar el acto del traspaso de mando (bastón y banda gubernamental) de parte del saliente gobernador Schiaretti.Llaryora, de profesión abogado, nació en esa ciudad el 6 de octubre de 1972 y fue dos veces intendente, entre 2007 y 2015, en representación del peronismo.En las elecciones provinciales del 25 de junio último, Llaryora, por el espacio 'schiarettista' de Hacemos Unidos por Córdoba (HUxC), obtuvo el triunfo por un poco más de tres puntos 45,19% por sobre el adversario de Juntos por el Cambio (JxC), Luis Juez (Frente Cívico), que alcanzó el 41,85%.