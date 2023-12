Sáenz asumió su segundo mandato en Salta y pidió "ir por la Argentina del encuentro"

Foto: Prensa

El gobernador, asumió este domingo su segundo mandato con “gratitud y profundo sentido de la responsabilidad”, y pidió ir por la Argentina del encuentro, rediscutir la coparticipación federal y continuar con la obra de la reversión del, entre otros puntos.“Tenemos que ir por la Argentina del encuentro, donde se tiendan puentes para encontrarnos abrazados al final del camino”, dijo Sáenz al hablar ante la Asamblea Legislativa provincial, luego de prestar juramento y asumir su segundo mandato como gobernador.El mandatario aseguró que asume este segundo período de gestión con “gratitud y profundo sentido de responsabilidad” y llamó a “rediscutir la coparticipación” para que “se establezcan criterios objetivos de reparto” si “queremos vivir en una Argentina justa, equitativa y solidaria”, advirtió.“Hemos pasado cuatro años muy difíciles” por la mortalidad infantil en el norte provincial, la pandemia, la peor sequía de los últimos 50 años y “aun soportamos la crisis económica con una inflación que empobrece a nuestras familias y afecta nuestro desarrollo productivo”, rememoró.En ese marco, señaló que “las carencias en las diferentes áreas de gobierno se enfrentaron con gestión, planificación y previsión"."Salta vio llegar innumerables obras y servicios a todos los rincones de su geografía”, dijo Sáenz, tras lo que sostuvo: “Procuramos encarar los desafíos con un gobierno que no solo está presente, sino abierto y comprometido con todos los actores de la comunidad”.Sobre el ámbito nacional, manifestó que “los argentinos hemos concurrido a las urnas y elegimos libremente a nuestras autoridades”, por lo que celebró los 40 años de democracia, y agregó que su conducta seguirá siendo la de “acompañar en lo que haya que acompañar, oponiéndome a lo que me tenga que oponer” en defensa de los intereses de la provincia.“El desarrollo social y económico de la provincia es inviable si no se atienden algunas premisas: en primer lugar construir un bloque regional sólido, capaz de terminar con la discriminación presupuestaria que hace décadas sufren por parte de la Nación las provincias alejadas de la zona central del país”, resaltó.En este sentido, manifestó: "espero que este gobierno tenga esa visión federal y que podamos trabajar de manera conjunta, para que todo los argentinos tengamos las mismas oportunidades".Asimismo, resaltó: “Con los mandatarios de, provincias que como Salta son parte de frentes provinciales, conformamos un nuevo espacio federal en el Congreso, decidimos que es necesario construir una agenda común en defensa del federalismo y los intereses de las provincias”.“En el norte está una de las puertas del progreso nacional. Solo necesitamos una oportunidad para poder convertirnos en un eje del comercio internacional”, sostuvo.El mandatario salteño consideró que "esta oportunidad necesariamente viene de la mano de ofrecer a la iniciativa privada la infraestructura adecuada para su desarrollo y expansión, a través de la minería, del agro, de la industrialización, del turismo y del comercio".Por otro lado, Sáenz expresó que la región "necesita de la continuidad del Gasoducto Norte, la obra de reversión, como factor de desarrollo y de calidad de vida”.“Es una obra prioritaria que solicito a Nación que tenga continuidad inmediata” para que “no nos sorprenda en julio, cuando se termine el convenio con Bolivia, que siete provincias argentinas se queden sin gas por haber evitado que esta obra continúe”, solicitó.Además, el gobernador hizo alusión a la disminución de la deuda provincial en 124 millones de dólares durante su gestión, y precisó que su "estilo de gobierno y las políticas de Estado durante los siguientes cuatro años respetarán la defensa irrestricta de los intereses de Salta"."Vienen tiempos muy difíciles para los argentinos, con un escenario económico muy complicado que multiplicará problemas y desafíos que hay que enfrentar", dijo y añadió que "nuestro lugar siempre está y estará con la gente, evitando la soberbia que lleva al fracaso, gobernando para todos y dando las peleas que haya que dar contra lo que postergue o impida el desarrollo de Salta"."En Salta pudimos superar las grietas trabajando juntos, más allá de los signos políticos", completó y agregó que, "si aquí pudimos lograrlo, seguramente en el resto de la Argentina también es posible"."Es importante que la humildad y la grandeza supere a la soberbia de quienes se creen dueños de la verdad absoluta. No hay líderes mesiánicos ni salvadores mágicos", concluyó.Tras la Asamblea Legislativa, en la que también juró el vicegobernador Antonio Marocco, el mandatario provincial les tomó juramento a sus ministros.En el acto estuvieron el arzobispo de Salta, monseñor Mario Cargnello; el vicepresidente primero de la Cámara de Senadores, Mashur Lapad - quien presidió la asamblea hasta la asunción de Marocco-; el presidente de la Cámara de Diputados, Esteban Amat; jueces de la Corte de Justicia; legisladores nacionales; intendentes y funcionarios provinciales, entre otras autoridades.