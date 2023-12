Ocho provincias con alerta amarilla por vientos y tormentas

Foto archivo.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este domingo una alerta amarilla por tormentas para las provincias de, en tanto que lanzó una alerta amarilla por vientos para las provincias deEl SMN emitió una alerta amarilla de tormentas para toda la provincia de Misiones y Formosa, mientras que en Chaco rige para las localidades de Almirante Brown y General Güemes.La misma alerta se presenta para los departamentos salteños de Anta, General Güemes, La Candelaria, Metán y Rosario de la Frontera, y jujeños de Yavi, la puna de Cochinoca, Humahuaca, Rinconada, Santa Catalina, Tilcara y Tumbaya.El área será afectada por lluvias y tormentas, algunas localmente fuertes, que estarán acompañadas por ráfagas, actividad eléctrica fuerte, caída de granizo ocasional, y principalmente abundante caída de agua en cortos períodos., pudiendo ser superados de forma puntual.El organismo recomendó evitar actividades al aire libre, no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse; además de no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas.También indicó informarse por las autoridades ycon linterna, radio, documentos y teléfono.En tanto, el SMN emitió una alerta amarilla por vientos para la provincia de Mendoza, en las localidades de General Alvear y zona baja de San Rafael; y para La Pampa, en las zonas de Chical Co y Puelén.En este caso, el área será afectada por vientos del sector norte y se esperan velocidades entre 35 y 50 km/h y ráfagas que pueden superar los 70 km/h, con las mismas prevenciones antes la emergencia.