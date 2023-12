Foto: archivo

Foto: archivo

Foto: archivo

La producción nacional de vehículos cerrará 2023 con más de 600.000 unidades, de acuerdo con las proyecciones realizadas por las terminales locales, lo que representará el sexto mejor desempeño de la industria en la serie histórica de los últimos 25 años, a pesar del contexto de dificultades macroeconómicas que enfrentó el sector.El total anual significará un incremento de entre el 13 y el 15 por ciento -el porcentaje dependerá de la cifra final del mes en curso en el que se espera una caída estacional de la producción- respecto a las 536.893 unidades que salieron el año pasado de las terminales.De acuerdo a cifras oficiales y de la Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa),En lo que va del año, las ventas a Brasil dominaron el comercio exterior de la industria automotriz con 194.206 unidades, equivalente a un 63,9% del total.En segundo lugar se ubicaron los países de Centroamérica (10,5%), seguido por Chile (6,7%), Perú (6,2%), y Colombia (5,7%).Así, la industria alcanzó el 13% de participación en las exportaciones totales con un total proyectado de US$ 9.264 millones para 2023, frente a US$ 8.225 millones del año pasado, con un incremento de casi el 13% interanual.Adicionalmente, el acumulado exportador de 2023 representó el volumen más alto de los últimos 10 años, y observando el volumen solo del mes de noviembre (30.397 unidades), se ubica en el puesto 10 de los meses de noviembre de los últimos 20 años.Con estas cifras de producción y exportaciones, se alcanzó el 8,3% de participación de la industria automotriz en el producto bruto industrial, consolidándose como el tercer sector de mayor significancia para el PBI.A la vez, el automotor es el sector responsable del 44% de participación en las exportaciones de manufacturas de origen industrial (MOI), y se proyectan unos US$ 5.000 millones de superavit en la balanza comercial de vehículos.A partir de una producción proyectada de poco más de 600.000 unidades, entre automóviles y pick us,Para encontrar un volumen similar al de producción del acumulado enero-noviembre año 2023 (573.742 contabilizando autos + utilitarios), hay que remitirse al mismo período del año 2014, cuando se produjeron 557.348 entre autos y utilitarios.Adicionalmente, el acumulado de producción de 2023 representa el volumen acumulado más alto de los últimos 10 años, y observando el volumen solo del mes de noviembre (56.569 unidades), se ubica en el puesto 5 de los meses de noviembre de los últimos 20 años.Con una capacidad instalada de 1,3 millones de vehículos, la producción permite a la Argentina ocupar el puesto 12 en paises productores de vehículos livianos, y cuarto en el mundo en producción de pick ups, de acuerdo a la Organización Internacional de Constructores de Automóviles (OICA)La industria automotriz, aparte, emplea actualmente 592.000 trabajadores, considerando empleo directo e indirecto, y se consolida también en el primer lugar del ranking de inversión en innovación nacional.De acuerdo a cifras del sector, las terminales invirtieron US$ 6.527 millones en el período 2017-2023 orientadas a nuevos modelos, desarrollo de proveedores, ampliación de plantas y capacitación del personal.A la vez representa el 10,1% de participación del sector en la inversión extranjera directa (IED) de la Industria Manufacturera, lo que la consolidó este año como tercer sector industrial en IED.En cuanto a las ventas del mercado local, el mes pasado se patentaron en Argentina unos 35.981 vehículos 0km, lo que acumula casi 431 mil unidades en los 11 meses que ya transcurrieron de este 2023.Con estas cifras en la mesa, el año debería cerrar por encima de las 450 mil unidades para el mercado total y 426 mil para el mercado de livianos, de acuerdo a als estimaciones de la Asociación de Concesionarias de Automotores (Acara).En el sector se destaca que la cifra de ventas podría haber sido superior de no haber mediado una restricción no sólo de la oferta de modelos importados, sino en el abastecimiento de autopartes relantizado por el control de importaciones que no permitió a la oferta local acompañar el ritmo de la demanda.En noviembre se hizo evidente de nuevo que el set de productos que se ofreció durante todo el año se vio sensiblemente sesgado hacia los vehículos "made in Argentina".Así,, mientras que los vehículos importados, sumaron 145.522 unidades, 11,5% menos que en 2022.En similar sentido, las importaciones de vehículos terminados, otra vez señalaron la dificultad con la que convivió la industria durante todo el año a partir de la restricción externa de divisas que se hio transversl a todos los sectores, pero que en este en particular impidió una mayor oferta de vehículos importados.En noviembre se emitieron solo 3.936 certificados, el segundo registro más bajo del año (luego de los 2.291 de agosto) y que, en perspectiva, representan casi 79% menos que en octubre y 72,5% menos que durante el mismo mes del año pasado.De esta manera, en lo que va del año se registró la inédita situación de que el 66% de los vehículos patentados en el país fueron fabricados en el país, lejos del 25% que se llegó a registrar en otras gestiones de gobierno de mayor apertura de importaciones.