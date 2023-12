Con eje en la austeridad, seguridad y diálogo, Montenegro asumió en Mar del Plata

Foto: Diego Izquierdo.

El intendente del partido bonaerense de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, asumió este domingo su segundo mandato al frente del distrito, y subrayó que "la austeridad", el "diálogo" y la seguridad serán los ejes de su nueva gestión.El jefe comunal de Juntos por el Cambio (JxC), quien logró su reelección con el, señaló al jurar en el recinto de sesiones del Concejo Deliberante de la ciudad de Mar del Plata, que trabajará, "en conjunto con Nación y con Provincia, sin partidismos y sin colores políticos"."La seguridad siempre va a ser prioridad", sostuvo, y dijo que "el enemigo es el delincuente".Aseguró en ese sentido queque considera necesario "en todas las fuerzas".Por otra parte, indicó que "la austeridad y tener las cuentas en orden es clave", destacó en ese sentido la decisión adoptada en 2019 de donar parte de su sueldo y el de su funcionarios, y dijo que buscará "profundizar este camino"."Las ideas de austeridad no son una novedad. Y no solo en cuanto a la cantidad de funcionarios sino también a la decisión de donar parte de nuestros sueldos. Lo hicimos hace cuatro años, lo sostenemos y profundizamos hoy", afirmó.En esa línea, sostuvo: "Esto no se logra con confrontación: se logra con diálogo y escuchando. Porque siempre hay que tener en cuenta que una buena idea puede salir de una persona de otro espacio político que no es el nuestro, por eso hay que escuchar, fomentar el diálogo y trabajar juntos".Montenegro, quien logró la reelección, y expresó su intención de "trabajar y construir juntos un futuro mejor" y que "le vaya bien a la Argentina, a la provincia de Buenos Aires, a la región Mar del Plata".Respecto de su primera gestión, destacó que "el norte siempre fue el mismo: acompañar al que quiere trabajar, darle oportunidades y facilidades a los que quieren crecer, y defender a los que eligen hacer las cosas bien".Montenegro señaló que, que jurarán este lunes.El intendente aseguró que será "implacable con los que no funcionen" y que pedirá la renuncia a "los que no estén a la altura o no cumplan con su función"."Los últimos cuatro años fui circunstancialmente el intendente de mi ciudad, y ahora me toca volver a serlo por otros cuatro años más. Y este es un ciclo que tiene un comienzo y un fin, porque los cargos no son para perpetuarse en el poder, son para trabajar con el firme compromiso y la convicción para que todos los vecinos puedan vivir mejor", expresó.Montenegro logró retener la intendencia tras vencer en las últimas elecciones a la ex titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social, Fernanda Raverta, al igual que en 2019.Con el 41,2 por ciento de los votos obtenidos, JxC alcanzó además la mayoría propia en el Concejo Deliberante.