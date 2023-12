Industria forestal: el 60% de la producción maderera se destina a la obra pública. Foto: Prensa

El futuro de la obra pública preocupa a distintos sectores de la economía, entre ellos a la industria forestal, si se tiene en cuenta que el 60% de la producción de madera tiene ese destino., en un contexto en el que a la incertidumbre propia de un cambio de gobierno se le suma la preocupación de las empresas del sector por las complicaciones para la importación de insumos y la caída tanto de las exportaciones como de las ventas en el mercado interno, luego del repunte que tuvo la actividad en la pospandemia.El sector maderero tiene la particularidad de contar con una alta participación de pequeñas y medianas empresas, muchas de ellas de origen familiar (el propio Queiroz está al frente de Coama Sud Americana, que fundó su abuelo hace 80 años) y con una marcada distribución regional y presencia en 17 provincias.en el total de empresas de toda la cadena de valor.Según datos de Faima,, que se duplican si se consideran las industrias y servicios vinculados.En cuanto al desarrollo de las especies cultivadas, las tres provincias mesopotámicas concentran más del 90% de los bosques implantados., quien reseñó que, "en la pospandemia, hubo un repunte muy fuerte, porque se empezó a exportar mucho, ya que el mundo, estaba demandando muchos productos de madera".Sin embargo, ese período de bonanza comenzó a evidenciar una declinación desde mediados de 2022, con la aparición de "problemas para contar con los dólares para importar insumos, que generaron una situación crítica en las empresas que los necesitaban para producir"., mencionó a las resinas para impregnar madera, tableros alistonados y para terciados.Además, contó que "los muebleros tenían problemas para conseguir bisagras y herrajes en general que acá no se fabrican"."Todo eso nos produjo una caída en la actividad y nos está llevando a una actualidad bastante compleja, en la que hay muchos que no pueden producir lo que necesitan y otros no tienen el mercado interno activo como para consumir lo poco que se produce", sintetizó, para rematar señalando que "en este momento estamos con niveles de exportación un 50% por debajo del de hace un año".Queiroz precisó que, ya que en la región "Brasil y Uruguay tienen sus propias industrias madereras y abastecen al mercado interno con su producción"., agregó, "la Argentina es un actor de importancia, pero no relevante", al punto que "Chile y Brasil, por ejemplo, nos superan en lo que es la foresto industria"."Cuando el dólar acompaña y es competitivo, podemos exportar, pues tenemos muy buenos productos y una muy buena calidad de la tierra", indicó.En ese marco,"La tierra colorada que hay en tanto en Corrientes como en Misiones, hace que el árbol crezca de con mejor calidad que la de otros países, al punto que un pino en la Argentina a los ocho años ya se puede cortar y procesar, y en Estados Unidos o Canadá necesitan 25 años".Con ese cuadro de situación, en Faima se esperan definiciones del futuro gobierno, en particular acerca de la continuidad o no de la obra pública, teniendo en cuenta que a ella el sector destina "el 60% de toda la producción" nacional de madera.Otra de las preocupaciones de los empresarios del sector pasa por lo que Queiroz atribuye tanto alComo réplica, aseguró que "el 95% de la madera que se está usando para la construcción es forestada, implantada con ese fin" y precisó que "la madera de bosques nativos se usa muy poco y cada vez menos porque hay leyes provinciales que protegen la extracción de determinadas especies".Con respecto a la construcción de viviendas, destacó que el carácter "sustentable" de las realizadas con madera, al ser "captadoras de carbono y, en lo que atañe a la temperatura, cuentan con capacidad de aislación mucho más eficiente que los materiales tradicionales"."Una casa de madera requiere mucha menos calefacción en invierno y mucha menos refrigeración en verano porque es mucho más eficiente desde el punto de vista energético", concluyó Queiroz.