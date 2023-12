Ignacio Torres reivindicó a la política "como herramienta de transformación"

Foto: Maxi Jonas.

VAMOS A RECUPERAR EL ORGULLO DE SER CHUBUTENSES



Los chubutenses quieren un cambio real y profundo. Confiaron en nosotros para terminar con 20 años de desidia. Hoy dimos apenas el primer paso. Los invito a que nos acompañen en este camino para transformar la provincia de una vez… pic.twitter.com/kbn8KPUXjI — Nacho Torres (@NachoTorresCH) December 9, 2023

El nuevo gobernador de, afirmó este sábado que "la política es la única herramienta de transformación" al tiempo que prometió "modernizar a la provincia para hacerla competitiva", al formular un discurso en el acto de asunción como mandatario, en una ceremonia realizada en la Legislatura provincial de"Estamos de acuerdo cuando nos dicen que vamos a un equilibrio fiscal pero advertimos que simplemente necesitamos que no nos pisen con un dólar ficticio, porque eso perjudica a nuestra provincia que es la cuarta exportadora", señaló Torres a la prensa tras asumir como gobernador.El mandatario también pidió la continuidad de la obra pública para que se terminen las iniciativas que ya iniciadas y se hagan las que" tiendan a modernizar a la economía, sobre todo en materia de puertos y rutas"."Obra pública necesitamos, Queremos que se hagan porque la Argentina necesita divisas. Desde Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Río Negro las podemos brindar porque representamos, en conjunto, la mitad de lo que se aporta al país. Necesitamos puertos de aguas profunda" sostuvo.En ese sentido, Torres consideró que proyectos como los de las rutas 40 y 3 "tienen posibilidades de generar divisas, por eso decimos en Chubut que obra pública sí se necesita"."Vamos a dar la pelea para que las obras que se están ejecutando se terminen como corresponde", remarcó el mandatario.En el discurso que pronunció en la Legislatura para inaugurar su mandato, Torres reivindicó a la política "como la única herramienta de transformación" y prometió "modernizar a la provincia para hacerla competitiva"."Quieroque hoy es tan denostada y decir que es la única herramienta transformadora por excelencia. De esta saldremos con política, discutiendo política. Porque es la única forma que nos permite participar e igualar al más humilde con el tipo más poderoso de la Argentina", señalóen su alocución, pronunciada ante los 27 diputados provinciales, funcionarios, dirigentes nacionales y empresarios.El mandatario agregó que "el problema son algunos políticos, los que ponen por encima del bien común sus aspiraciones personales, sus egos, sus vanidades"."Pero quienes somos los hijos de la democracia tenemos la responsabilidad de convocar a la generaciones más jóvenes dentro de la tolerancia y el respeto", remarcó el exsenador nacional.Torres comenzó su discurso cerca de las 18, tras recibir los atributos de poder por parte del gobernador saliente, el peronistaDe esta forma, el dirigente delse transformó en el noveno gobernador de este distrito en los 40 años de democracia y, con sus 35 años, se ubica como el más joven en la historia de la provincia y actualmente el de menor edad entre sus pares de todo el país.El mandatario aseguró que recibe un estado "atravesado por una de las crisis más profundas de su historia" y puso como ejemplo que "no pudimos hacer el traspaso en la Casa de Gobierno porque está destruida (por un incendio provocado durante las protestas antimineras) y creo que eso dice mucho"."Como el mismo edificio, la provincia está literalmente incendiada y saldremos de este desmadre institucional juntos, asumiendo el desafío del desarrollo y terminar con el círculo vicioso de la decadencia y la corrupción", sostuvo.Asimismo, Torres ubicó como uno de sus principales desafíos "recuperar la educación, porque si no lo hacemos, es imposible construir ciudadanía".Ubicó como uno de sus principales desafíos "recuperar la educación, porque si no lo hacemos, es imposible construir ciudadanía. Si no recuperamos la educación no hay espíritu crítico, no tiene sentido que esté hablando de proyectos de agenda de desarrollo si hace cinco años los chicos en Chubut no tienen un ciclo completo de clases".El acto contó con la presencia de varios dirigentes nacionales, entre ellos la excandidata presidencial de Juntos por el Cambio y futura ministra de Seguridad,, y del gobernador electo de Santa Cruz,El flamante titular del Ejecutivo chubutense habló durante 49 minutos, en un discurso no leído en el que solo se sirvió de apuntes, ante la presencia también de empresarios petroleros, metalúrgicos y representantes sindicales.Previo al inicio del discurso prestó juramento ante la cámara el vicegobernador Gustavo Menna, con lo que se completó la actividad en la Legislatura unicameral que inició hoy temprano con la sesión preparatoria, jura de los diputados y reparto de las comisiones.