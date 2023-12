El Gobierno negó que se hayan modificado disposiciones sobre la custodia de exmandatarios

El Gobierno nacional informó este sábado que ante, publicado en la mañana de este sábado en el Boletín Oficial, corresponde señalar que "no se ha modificado" la normativa vigente sobre la custodia de los exmandatarios."Ante las versiones periodísticas erróneas, acerca de asignarse un servicio de custodia diferente al que rige en la actualidad a los ex Presidentes de la Nación por la normativa vigente, es necesario dejar en claro que, aseguraron en un comunicado publicado por las redes sociales de la Casa Rosada.Además, puntualizaron que la "única modificación normativa realizada por el decreto 735/23, sólo obedece a concentrar en la Casa Militar de la Presidencia de la Nación la custodia del Presidente en ejercicio, el Vicepresidente y la de los ex mandatarios bajo la misma unidad administrativa y funcional".