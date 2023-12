Con las voces de "Los Simpson", comenzó una nueva Argentina Comic-Con

Humberto Vélez, Nancy Mackenzie, Claudia Motta y Paty Acevedo / Foto: IG.

Los intérpretes de voz, doblajistas y locutores recorrieron parte de su trayectoria y anécdotas como las voces para Latinoamérica de la familia más famosa de Springfield

Humberto Vélez, Nancy Mackenzie, Claudia Motta y Paty Acevedo pueden no tener las caras más reconocibles del cine y la televisión, pero basta que abran la boca para que se produzca el encanto: son nada más y nada menos que Homero, Marge, Bart y Lisa, la entrañable familia Simpson que por estos días es una de las atracciones principales de una nueva edición de la Argentina Comic-Con en el predio Costa Salguero.El cuarteto ocupó este viernes el escenario principal en el muy concurrido horario de las 15 de la cita bianual que los fanáticos de la cultura pop tienen en la Ciudad. Con un panel exclusivo, que repetirá a la misma hora este sábado y domingo, los intérpretes de voz, doblajistas y locutores recorrieron parte de su trayectoria y anécdotas como las voces para Latinoamérica de la familia más famosa de Springfield.“Es inolvidable; me acuerdo más de mayo de 1990 que de lo que hice hoy. Aquello a mí me cambió la vida, es un tren que te lleva a estar en Medellín, Oaxaca y hoy en Buenos Aires, y mañana en quién sabe dónde. Eso es cambiarte la vida y nunca lo podremos olvidar”, rememoróen declaraciones a Télam sobre la primera vez que se calzó el traje de Homero.El, que, para luegotras 17 años, es ya un habitué de Buenos Aires con un largo recorrido en convenciones, entrevistas y apariciones mediáticas.Su insustituible voz dio corporalidad latina al personaje desde que la serie llegó a la región, un año después de su inicio en la TV estadounidense, y allí sigue tras 35 temporadas. Tal fue la repercusión de su Homero, que opacó el resto de su nutrida trayectoria, con el doblaje para decenas de películas, telenovelas y series como “Winnie Pooh”, “Stuart Little”, “Shrek”, “Futurama” o “Rugrats”.“A mí no me abrió puertas, me cerró casi todas. El hecho es que cuando yo empiezo a hablar, todo el mundo dice ‘pero ahí está Homero’, o ‘quítate Homero’. Es que, ¿cómo voy a anunciar zapatos con la voz de Homero? Esa es mi voz. Entonces a mí, al contrario, lejos de abrirme puertas, me las ha cerrado”, planteó Vélez con sinceridad., y que además de Marge tiene en su haber voces para series animadas como “Sailor Moon”, “Las chicas superpoderosas” o el personaje de Clarabella de Disney, apoyó la idea de su compañero de tantos años: “Nos dimos cuenta de todo el fanatismo que tenía la gente por ‘Los Simpson’, no teníamos ni idea de que éramos tan famosos y nos sorprendió”.Por su parte,, que no estuvo en la serie desde el principio, señaló: “Yo soy de una generación nueva, pero venía enfocada en hacer un buen trabajo, dejar todo de mí y prepararme para llegar a tener un personaje tan importante como Bart Simpson. Es maravilloso que hayan entrado estos personajes a mi vida, es un impacto para nosotros cuatro, que somos escuchados en toda Latinoamérica y en otros países”., añadió Mackenzie sobre la característica transgeneracional de la sitcom animada creada por Matt Groening.Sobre cuál es el secreto de la tarea de un doblajista, Vélez aseguró que se trata, antes que nada, de “trabajo arduo”: “No hay secretos para triunfar en este oficio y en ninguno, el único secreto es sangre, sudor y lágrimas, igual que en cualquier otro lado. Trabajo duro, constancia, disciplina, conocimiento, puntualidad, todo lo que hace a cualquier profesión”.Finalmente, el actor apuntó que una de las cosas que más suele sorprender a los fanáticos es el lado menos luminoso de la tarea: “Yo creo que sorprende al público cada vez que digo ciertas verdades sobre el doblaje, como por ejemplo lo poco que ganamos o lo difícil que es hacerlo, porque la gente piensa que es sólo hablar y ya está, e intentar hacer una vocecita chistosa como si cualquiera le fuera bien al personaje”.La Argentina Comic-Con continúa todo el sábado y domingo en Costa Salguero, con el callejón de los artistas, números musicales, concursos de cosplay, homenajes, desfiles, feria medieval y oferta gastronómica.