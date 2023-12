Los bloques del Congreso se configuran de cara al debate de los proyectos de Milei

Martín Menem, nuevo presidente de la Cámara de Diputados / Foto: Prensa.

La jura de los nuevos legisladores nacionales definió la correlación inicial de fuerzas entre los diferentes espacios políticos en el Senado y en Diputados de cara a lasque el presidente electo Javier Milei convocaría desde el 11 de diciembre para abordar elque, según anticipó, marcarán el arranque de su gestión.Además, elintentará definir la elección de sus autoridades, instancia que la Cámara baja resolvió el jueves pasado con la elección como presidente del cuerpo del riojano Martín Menem , del oficialista La Libertad Avanza (LLA).En esa misma sesión, la actual presidenta de la Cámaradel Frente de Todos/Unión por Patria (UxP), quedó consagrada comoy el radical, comoEn tanto, el debate puertas adentro delobligó a esa fuerza, cuarta en cuanto a número de miembros, aEn cuanto a la agenda que se iniciará el próximo lunes, desde LLA adelantaron que se buscará darle al Parlamento un ritmo acelerado de trabajo, por lo que llamaron a los propios a "no tomarse vacaciones durante el verano".Fuentes parlamentarias del que será el nuevo oficialismo parlamentario adelantaron a Télam que la idea esDe cara al debate que se viene, el jueves pasado, la jura de los nuevos diputados nacionales marcó el volumen que tendrá cada espacio político en la nueva configuración de la Cámara baja.El nuevo escenario marca queserá la primera minoría cony que el santafesino Germán Martínez continuará como presidente de bloque tras ser elegido en una reunión en la que la bancada no pudo evitar la sangría de cuatro de sus integrantes originales.Le seguirá, en cantidad de legisladores, el agrupamiento (por ahora informal) de lay la, que suma 50 y que tendrá como líderes a Rodrigo De Loredo, Miguel Pichetto y Juan López, respectivamente.En tanto, el frentetotalizará a partir de mañana, que serán liderados por el bonaerense Cristian Ritondo, y que aún continúan en situación de debate interno en relación al posicionamiento del espacio en relación con el Gobierno nacional entrante.Con la misma cantidad de bancasse presentaráy sus aliados del salteño Ahora Patria.El bloque que hasta esta semana presidió Javier Milei ahora será liderado por el porteño Oscar Zago.Además,, que se denominará Innovación Federal, y que sumó volumen en relación a los cuatro integrantes que tuvo hasta hoy.Con un miembro menos aparece Hacemos por(HxNP), bancada del peronismo cordobés, que mantendrá su número a partir del aporte de, junto a dos del socialismo santafesino más el bonaerense Florencio Randazzo, excandidato a vicepresidente de Juan Schiaretti.Laalcanzará su pico máximo de representación parlamentaria, con 5 diputados; en tanto que Ser Santa Cruz -fuerza provincial del gobernador electo de extracción sindical Claudio Vidal- tendrá dos legisladores.Por último, el jujeño, distanciado de UxP, conformará un, al igual que la sanjuanina, del espacio del gobernador electo Marcelo Orrego, quien por el momento decidió no integrarse a ninguno de los espacios derivados de lo que fue el interbloque JxC, al que reportaba su jefe político.Más allá de esta distribución original,, con el objetivo de la distribución de representantes en las comisiones permanentes.Por su parte, en el Senado comenzó a definirse esta semana la conformación de la Cámara con la discusión por el reparto de las comisiones y laLa vicepresidenta electamantuvo el jueves último reuniones con los titulares de los bloques políticos de la Cámara alta para avanzar en el armado de una sesión extraordinaria en la que se elija a las autoridades que conducirán el cuerpo en el próximo año parlamentario.La idea de la funcionaria es llamar a una sesión extraordinaria para la próxima semana para, que -según se adelantó- quedaría en manos de Francisco Paoltroni, senador nacional de LLA por Formosa También se deben definir las vicepresidencias, las secretarias parlamentarias y las comisiones, aunque el espacio libertario está en minoría con sólo siete senadores, por lo que serán pocos los espacios que puedaEl bloqueya definió que será conducido por(Eco+Vamos Corrientes) y el cordobésserá el titular del bloquetras la finalización del mandato del misionero Humberto Schiavoni.En diálogo con Télam, Juez puso en duda que vaya a designarse un presidente del interbloque que une a esas dos bancadas, hasta ahora liderado por el radical Alfredo Cornejo, quien por su parte asumirá como gobernador de Mendoza.En tanto, la conducción del hasta esta semana bloque oficialistacontinuará a cargo del formoseño, según anticiparon fuentes del espacio.La bancada de, en tanto, ya tiene definido que quien estará al frente será el jujeñoEl Senado llevó a cabo el jueves pasado la jura de los 24 electos en una ceremonia en la que no estuvo la vicepresidenta saliente, Cristina Fernández de Kirchner La elección de las autoridades de la Cámara alta se realiza habitualmente en una sesión preparatoria los 24 de febrero de cada año pero