Sin Mac Allister, Liverpool le ganó a Crystal Palace y quedó en la cima de la Premier

Liverpool revirtió un partido desfavorable y con una gran reacción superó como visitante a Crystal Palace por 2 a 1, lo que le permitió quedar como único puntero de la Premier League en el inicio de la fecha 16, al menos hasta que juegue más tarde el Arsenal.El encuentro se jugó en el estadio Selhurst Park del equipo de Londres, que se imponía con un tanto del francés Jean-Philippe Mateta hasta que llegó la reacción de los "Reds" con los goles del egipcio Mohamed Salah y el juvenil Harvey Elliott, todos en el segundo tiempo.Liverpool, que no tuvo al argentino Alexis Mac Allister por una fuerte molestia en la rodilla, se benefició cuando el Crystal Palace se quedó con 10 jugadores estando 1-0 arriba, por la expulsión del ghanés Jordan Ayew.El equipo dirigido por el alemán Jurgen Klopp quedó como único líder con 37 puntos, uno más que el Arsenal, que más tarde visitará al Aston Villa, tercero con 32 unidades, que tendrá en el arco al argentino Emiliano "Dibu" Martínez.La 16 fecha de la Primera League continuará de acuerdo a la siguiente programación:. A las 12: Brighton And Hove-Burnley; Manchester United-Bournemouth; Sheffield United- Brentford y Wolverhampton-Nottingham Forest (ESPN).. A las 14.30: Aston Villa-Arsenal (ESPN).. A las 11: Everton-Chelsea; Fulham-West Ham; Luton Town-Manchester City (ESPN).. A las 13.30: Tottenham Hotspur-Newcastle United.Liverpool 37 puntos; Arsenal 36; Aston Villa 32; Manchester City 30; Tottenham Hotspur y Manchester United 27; Newcastle United 26; Brighton And Hove 25; West Ham United 24; Chelsea y Brentford 19; Fulham y Wolverhampton 18; Crystal Palace y Bournemouth 16; Nottingham Forest 13; Everton 10 (X); Luton Town 9; Burnley 7 y Sheffield United 5.. (X) se le descontaron 10 puntos por incumplir con el fair play financiero.