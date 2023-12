Para Redrado, Milei debería trabajar en un "programa de estabilización y crecimiento"

Martín Redrado / Foto Archivo: Enrique Cabrera.

“Si los costos los pagamos todos en el boleto de colectivo y en el surtidor de nafta, no va a estar cumpliendo con una premisa fundamental. Hay que sacar la presión de la olla de a poco y no de golpe, porque sino todos nos vamos a quemar con agua hirviendo”

“Argentina tiene una crisis muy profunda y está rota desde el punto de vista social, económico y moral, pero tiene arreglo con un programa de estabilización y crecimiento que enfoque todos los problemas de manera simultánea”

Javier Milei / Foto: Pepe Mateos.

“Hay que plantear una ley de incentivos a las exportaciones que disminuya las retenciones en un proceso de 10 años y, a partir del lunes, hay que eliminar toda restricción cuantitativa de cupos que se pueda meter al maíz y la carne”

El economista y expresidente del Banco Central (BCRA),, evaluó este sábado que el gobierno del presidente electo,“Argentina tiene una crisis muy profunda y está rota desde el punto de vista social, económico y moral, pero tiene arreglo con un programa de estabilización y crecimiento que enfoque todos los problemas de manera simultánea”, afirmó Redrado en Radio Continental.En ese sentido, según el economista,En cuanto al plano del ordenamiento económico, para el analista es necesario terminar con el “zafarrancho que se hizo en el Banco Central”.“Cuando me fui en enero de 2010, lo dejé con US$ 50.000 millones, pero lamentablemente dejaron al país sin reservas o con reservas negativas, que es un hecho inédito porque la cuenta de activos menos pasivos da US$ 11.000 millones en negativo”, remarcó.Para Redrado, “este problema se tiene que atacar con un”.El economista, que ocupó el cargo de secretario de Asuntos Estratégicos de la Ciudad de Buenos Aires desde fines del año pasado, enfatizó que es necesario darle “incentivos al crecimiento”.Respecto de esto último, señaló que, impulsando la expansión de la superficie sembrada.“Hay que plantear una ley de incentivos a las exportaciones que disminuya las retenciones en un proceso de 10 años y, a partir del lunes, hay que eliminar toda restricción cuantitativa de cupos que se pueda meter al maíz y la carne”, indicó Redrado.También pidió por una“que nos permita estar a la vanguardia de nuevos eventos y estar en la frontera tecnológica”, e incentivos “a la energía y la minería”.“El mundo tiene tres tendencias que hay que aprovecharlas:”, puntualizó.Del mismo modo, resaltó la necesidad de una “reforma impositiva” que reduzca la cantidad de impuestos, pero también “amplíe la base de tributación” llevando a que haya “menos argentinos en la informalidad”.Esto último -propuso- se puede llevar a cabo con medidas como “incentivos a las pequeñas y medianas empresas” a través de una reducción de los aportes patronales para las nuevas incorporaciones.Por otro lado, Redrado“Como dice el presidente, no hay plata, pero para obras públicas que son intergeneracionales hay que salir a buscar en organismos multilaterales como el BID y el Banco Mundial”, sostuvo.En cuanto a la, Redrado opinó que es necesario “negociar un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que postergue pagos inminentes”.Para todas estas medidas,También resaltó que es “muy importante” que Milei siga lo que fue “uno de los ejes centrales de su campaña”: que “los costos los pague la política”.