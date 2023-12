Milei recibió al presidente paraguayo Santiago Peña

El presidente de Paraguay,en la relación con Argentina y afirmó que que se puso a "disposición" del mandatario electo Javier Milei, tras mantener un encuentro este sábado en el hotel Libertador."Estoy muy entusiasmado. Queremos trabajar de cerca con el gobierno de Milei. Hay una enorme expectativa de lo que puede ser su gestión. El Mercosur, la región y el mundo necesita que Argentina progrese. Me puse a su disposición", dijo Peña en declaraciones a la prensa en la puerta del hotel ubicado en la avenida Córdoba y Maipú, a donde arribó minutos antes de las 10 y se retiró media hora después.Peña, quien llegó el viernes a Buenos Aires paradel nuevo gobierno, dijo que encontró a Milei de "muy buen ánimo" y contó que estaba trabajando en el contenido del discurso que brindará el domingo."Será una nueva etapa y se espera mucho diálogo" en el marco de la relación bilateral, consideró el mandatario paraguayo, quien le regaló un poncho tradicional de su país durante el encuentro.Recordó asimismo quey conoce "a muchas personas que están volviendo", expresó que con el gobierno de Alberto Fernández "el diálogo lastimosamente no era fluido" y quedaron pendientes de resolución temas como la hidrovía y Yacyretá."Hablamos en términos amplios de economía, él es economista y yo también, puede ser un diálogo aburrido para algunos pero entretenido para economistas", resumió sobre la charla que mantuvieron con Milei.Tras su arribo el viernes,, con quien dialogó sobre "los desafíos económicos y políticos de la región"."Conversé con Mauricio Macri, expresidente de la República Argentina. Hablamos de los desafíos económicos y políticos en la región, como también de la importancia de afrontar estos desafíos unidos, poniendo el bienestar de las personas en primer lugar", indicó Peña en su cuenta de la red social X.También, Victoria Villarruel, y mantuvo otro con la futura canciller, Diana Mondino."Tuvimos una amena conversación con Diana Mondino, futura Canciller de la República Argentina. Vamos a trabajar para fortalecer nuestras históricas relaciones bilaterales con este país hermano", señaló Peña en un mensaje publicado en sus redes sociales, el cual acompaña con fotos de ese encuentro., quien fue recibido el viernes por la mañana por el propio Milei y por la tarde por Macri.Los otros mandatarios que asistirán a la asunción del domingo serán el Rey de España, Felipe VI, y los presidentes de Uruguay, Chile, Ecuador y Hungría.Si bien, aún la oficina del presidente electo no lo anunció oficialmente.También participará de los actos del domingo el líder del partido español VOX, Santiago Abascal.