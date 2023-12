Prevén que habrá un "cambio de ciclo" en el mercado inmobiliario

Damián Tabakman, presidente de CEDU

El mercado inmobiliarioy nuevas condiciones económicas, que incluiría una recuperación de los precios de las propiedades, aumento de los costos de la construcción y el posible impulso a los créditos hipotecarios en el mediano plazo, de acuerdo con especialistas del sector."El triunfo de (Javier) Milei le vino bien al mercado, hay un estado de ánimo un poco menos angustiado que antes; hay mayor optimismo y vocación por mirar proyectos nuevos, por supuesto con la precaución propia de este cambio de paradigma", afirmó el presidente de la Cámara Empresaria de Desarrolladores Urbanos (CEDU), Damián Tabakman.En un panel desarrollado por Zonaprop,la recuperación en el mundo del usado se empieza a ver y la caída de precios estaría llegando a su piso".Asimismo, sostuvo que "en la construcción privada el último año fue bueno, más que satisfactorio, incluso mucho mejor que el mundo de las reventas o el usado", dado que "en buena medida nuestro sector vino canalizando el universo de pesos ociosos de la mano de esta inflación tan alta que tenemos como un refugio de valor".Sostuvo que "históricamente el costo de construcción está entre barato y muy barato, incluso comparado con precios equivalentes en la región", y esto se debe en gran medida a que "el segmento de la mano de obra que está por el piso y es el 50% de lo que cuesta fabricar un metro cuadrado".de construcción ahora porque luego construir, fabricar y hacer metros cuadrados en Argentina va a ser bastante más caro que ahora", señaló.En este contexto, analizó que "si se encaminara la Argentina hacia una senda de normalización, lo esperable en la economía en su conjunto es que estos activos argentinos que supieron estar tan baratos tantos años pasen a revalorizarse".Se refirió además a "la inclusión en la agenda de la posible vuelta del crédito hipotecario, que soy muy optimista respecto del impacto que tendría en nuestro sector y en la sociedad argentina en general, pero soy mas prudente respecto del momento en que esto pueda llegar a ocurrir", destacó.a muy largo plazo puedan ser financiables y tomables", agregó.Por otra parte, dijo que los precios de los inmuebles "van a subir en dólares significativamente", y en especial "los premium más pronto de lo que uno cree".Según un relevamiento de Reporte Inmobiliario sobre departamentos usados ofertados a la venta en la ciudad de Buenos Aires de entre uno y cuatro ambientes, en noviembre no se registró caída en la cotización media del m2 en ninguna de las tipologías, incluso las unidades de cuatro ambientes experimentaron un alza del 4,51% en relación con octubre pasado.El Colegio Escribanos de CABA indicó que la cantidad total de las escrituras de compraventa de inmuebles registró en el décimo mes de 2023 una suba de 53,3% respecto del nivel de un año antes, al sumar 4.559 registros., y da cierta tranquilidad despegarse de una etapa de tres ó cuatro años a la baja. Nuestro mayor deseo es trabajar en conjunto para colaborar con el nuevo Gobierno elegido en una política de vivienda integral. Debemos trabajar para esa estabilidad y crecimiento", observó por su parte Jorge De Bártolo, presidente del Colegio de Escribanos.Asimismo,en términos cuantitativos, terminó en la Ciudad de Buenos Aires por encima de 2022, todavía por debajo de lo que fueron los mejores años"."Venimos con 50 meses de baja de precios y el nivel de stock (de propiedades en venta) ha bajado, se absorbieron las oportunidades", afirmó.En adelante,, eso no quiere decir que va a salir el crédito hipotecario en seguida, pero la perspectiva con este cambio es positiva".Por su parte, el corredor inmobiliario Juan Pablo Baca afirmó que habrá un "cambio de ciclo positivo", y que hay "motivos para ser optimistas a mediano y largo plazo, más aun si mejora la ley de Alquileres y vuelven los créditos hipotecarios"."Desarmar la bomba de las Leliq a costa de una alta inflación, hará que el dólar blue vaya perdiendo contra el índice de precios con lo cual no será negocio guardar los billetes debajo del colchón, y el real estate será uno de los sectores que lo absorberá", agregó en un informe.