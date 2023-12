Bariloche: Walter Cortes asumió como intendente y prometió gestionar con "un sentido de familia"

También juraron los once concejales que iniciaran el nuevo periodo legislativo / Foto: Eugenia Neme.

El intendente de Bariloche, Walter Cortes, prometió este viernes administrar esa ciudad rionegrina con "un sentido de familia" para con todos los vecinos, al asumir en un acto que se realizó en las instalaciones de Delegación Municipal Sur."Se buscará que cada vecino ponga un poco de cada uno para que la ciudad sea más linda, cómoda y segura.y darle un sentido de familia. "Sabemos que estamos viviendo tiempos difíciles, sabemos que tendremos un gran ajuste. Nos vamos a arreglar con lo nuestro", señaló el jefe comunal durante la ceremonia.El evento contó con la presencia del gobernador electo de la provincia Rio Negro, Alberto Wertilneck, la senadora nacional Silvina Garcia Larraburu, el diputado nacional Agustín Domingo.También juraron los once concejales que iniciaran el nuevo periodo legislativo, y Cortes aseguró que durante su gestión se respetará el trabajo de los empelados municipales, pero prometió "ser inflexible con los que no cumplen o se llevan las cosas que no corresponde".