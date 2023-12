A horas de asumir, Milei completó su gabinete con la designación de Russo en Salud

Foto: Enrique García Medina.

— Oficina del Presidente Javier Milei (@OPEArg) December 8, 2023

Primero informaron que Russo iba a ser secretario de Salud, pero un comunicado posterior aclaró que el funcionario designado será ministro.

Así quedó el gabinete de Javier Milei • Jefatura de Gabinete de Ministros: Nicolás Posse



• Ministerio de Salud: Mario Russo

• Ministerio del Interior: Guillermo Francos

• Ministerio de Infraestructura: Guillermo Ferraro

• Ministerio de Relaciones Exteriores: Diana Mondino

• Ministerio de Justicia: Mariano Cúneo Libarona

• Ministerio de Seguridad: Patricia Bullrich

• Ministerio de Defensa: Luis Petri

• Ministerio de Capital Humano: Sandra Pettovello

• Ministerio de Economía: Luis Caputo



• Secretaría de Comunicación: Belén Stettler

• Secretaría de Energía: Eduardo Rodríguez Chirillo

• Secretaría de Cultura: Leonardo Cifelli

• Secretaría de Educación: Carlos Horacio Torrendell



Otras designaciones • Presidencia de la Cámara de Diputados: Martín Menem

• Presidencia de la Cámara de Senadores: Francisco Paoltroni



• Portavoz presidencial: Manuel Adorni



• Presidencia del Banco Central: Santiago Bausili

• Procuración del Tesoro de la Nación: Rodolfo Barra

• Presidencia del Banco Nación: Daniel Tillard



• Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP): Florencia Misrahi

• Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC): Marco Lavagna

• Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES): Osvaldo Giordano

• Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI): Esteban Leguizamo

• Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF): Horacio Marín



• Superintendencia de servicios de salud: Enrique Rodríguez



• Embajador argentino en EEUU: Gerardo Werthein



🇦🇷 Sensacional encontro de dois líderes conscientes dos perigos que representam a esquerda radical e o Foro de São Paulo, @jairbolsonaro e @JMilei



— Eduardo Bolsonaro🇧🇷 (@BolsonaroSP) December 8, 2023

Reuniones preparatorias de cara a la toma de posesión

Firmeza, orden y experiencia para cuidar de los argentinos y las fuerzas de seguridad.



VLLC...!!!



— Javier Milei (@JMilei) December 8, 2023

Mondino recibirá a las delegaciones extranjeras

Milei proyecta "reducir muchos Ministerios"

El presidente electo,, recibió este viernes la visita en el hotel Libertador del exmandatario de Brasil, quien llegó en la noche del jueves al país para participar el domingo de los actos de asunción del nuevo gobierno, a la vez que anunció las designaciones de Mario Russo como ministro de Salud, de Enrique Rodríguez Chiantore como superintendente de servicios de salud y de Florencia Misrahi al frente de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP)."La Oficina del Presidente Electo de la República Argentina comunica quede la Nación a partir del 10 de diciembre", se indicó a través de un comunicado publicado en la plataforma X, antes conocida como Twitter.Una hora antes, a través de la misma cuenta, se había informado que Russo iba a ser secretario de Salud, pero un comunicado posterior aclaró que el funcionario designado será ministro.En el mensaje de la Oficina se anunció además queen la administración que se iniciará este domingo .A dos días de su asunción como jefe de Estado,, y cerca de las 10 fue visitado por Bolsonaro y su hijo, Eduardo "Fue una conversación entre amigos", definió Bolsonaro a la prensa tras el encuentro que duró cerca de 90 minutos, mientras caminaba por una calle adyacente al hotel rodeado por periodistas., puntualizó Eduardo Bolsonaro, y aseguró que hay "mucha esperanza" en Argentina por la "posibilidad de un cambio real" a partir de la llegada de Milei al Gobierno."Tiene todo para ser un buen gobierno. La Libertad Avanza (LLA) y Juntos por el Cambio (JxC) tienen la posibilidad de formar mayoría en el Congreso", añadió el hijo de Bolsonaro.En tanto,"Argentina es muy importante para el mundo. En la cuestión ideológica el mundo está polarizado. Es necesario respetar la autonomía de cada país", apuntó Bolsonaro.También, deseó que "Argentina crezca", y evaluó que la situación "está peor" que la que transita actualmente Brasil, que es gobernado por Luiz Inácio "Lula" Da Silva.En las oficinas que se encuentran en avenida Del Libertador al 600, donde los designados funcionarios de la futura gestión de LLA mantienen reuniones preparatorias de cara a la toma de posesión , se desarrolló en la mañana del viernes un encuentro de trabajo encabezado por el próximoDe ese cónclave participaron(que ocupará la cartera de Interior),(que estará en Infraestructura),(la designada Canciller),(Justicia),(Seguridad),(Defensa) y(Capital Humano).También se hicieron presentes el designado portavoz presidencial,; y la próxima secretaria de Comunicación,En este contexto,con un mensaje: "Firmeza, orden y experiencia para cuidar de los argentinos y las fuerzas de seguridad. VLLC...!!!", escribió Milei en X al publicar una foto junto a su designada ministra en Seguridad.El mensaje fue replicado en la cuenta de la expresidenta de PRO, que añadió un emoji de la bandera argentina.Al ingresar a la reunión del futuro Gabinete, Mondino indicó que su tarea en la ceremonia de asunción del domingo es "recibir a las delegaciones extranjeras", de las que espera "poder atender a todas y que vean las expectativas" del país., afirmó Mondino en declaraciones a la prensa al ingresar al edificio.Además, afirmó que los presidentes y representantes extranjeros que estarán presentes en la asunción del domingo llegarán "entre hoy y mañana" y destacó la presencia del"Entiendo que sí", respondió a la pregunta sobre si el mandatario de Ucrania,, vendrá a la Argentina para asistir a la asunción de Milei.Además, la futura jefe de la diplomacia argentina sostuvo que el paquete de leyes que está en estos momentos siendo analizado, no está cerrado "hasta que no pase por el Congreso" y anticipó que el gobierno de Milei proyecta "reducir muchos Ministerios".Sobre elque quedó trunco, Mondino sostuvo que, en su gestión, tratará de "reflotarlo como pueda" y se mostró confiada en que lo van a "poder resolver"."La Argentina tuvo una posición bastante particular. Obviamente no es nada fácil una renegociación de estas, pero ya llevamos veinte años. Hay que encontrarle el agujero al mate.; el asunto es lo que cada uno necesita y si se puede cumplir", añadió.