De la genética a la ciencia forense: los desarrollos de la informática en el país

Considerada la madre de la programación informática, Murray Hooper creó el primer lenguaje complejo para las computadoras y se caracterizó por ser una de las primeras mujeres en trabajar en tecnología.

Programas entrenados para detectar cuándo una vaca estará en celo, analizar cadenas de ADN de distintas especies, diagnosticar el agrandamiento del corazón o identificar a personas a través de la voz en una investigación judicial son algunos de los proyectos innovadores en el campo local de la informática, disciplina que "hace funcionar nuestra vida cotidiana aunque no seamos conscientes", aseguraron a Télam investigadores del Conicet con motivo del Día Mundial de la Informática que se celebra el 9 de diciembre.es investigador principal del Conicet en el(sinc(i)), que funciona en la Universidad Nacional del Litoral (UNL) en Santa Fe, y es también uno de los impulsores de proyectos locales para aplicar la informática en el área de ganadería y agricultura de precisión.Entre los desarrollos que ya lograron patentar, se encuentran, como la vaca o la oveja, y también para detectar cuándo van a entrar en celo con mayor exactitud."Se le pone a la vaca un micrófono y, a partir de los ruidos que hace al comer y al caminar, se generan señales de audio que van a ser registradas", explicó a Télam Milone, doctor en electrónica, bioingeniero, y profesor titular de la UNL en la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas (FICH).Luego, la información es procesada por un programa de inteligencia artificial que elabora un reporte ya partir de las publicaciones con datos de acceso público.En el marco del Día Mundial de la Informática que se conmemora cada 9 de diciembre, Milone explicó que(IA)."Lo que está pasando ahora es que como la IA ha tenido un auge enorme en los últimos años, tomó una entidad propia y, a veces, la presentan incluso más grande que la informática, pero no es así", aclaró el investigador y explicó que la IA "consiste en tratar de que las computadoras hagan cosas que se consideran propias de la inteligencia humana".Sobre la importancia de estas tecnologías, Milone apuntó que"No somos siquiera conscientes de la grandísima mayoría de esas cosas, pero son la clave de millones de engranajes que hacen funcionar la vida cotidiana. Lo que no vemos de la informática es miles de veces más grande que lo que vemos", remarcó.Uno de los campos donde más creció la influencia de la IA en la última década fue en la salud. "En el caso de las imágenes médicas, la informática puede ser como una segunda opinión y ayudar a generar alertas para que a los médicos no se les escape nada", indicó, investigador del Conicet en el sinc(i) junto con Milone.Entre los proyectos, están desarrollando lo que se denominaque permite, por ejemplo, detectar a partir de una imagen de rayos x si una persona tiene neumonía o cardiomegalia (corazón dilatado)."Creamos un modelo que se llamaque tiene una base de datos de 600.000 imágenes a las cuales les extrajimos la información y pusimos todo a disposición pública para que se pueda usar en cualquier hospital o también por la propia comunidad científica", agregó el doctor en informática que realizó estudios de posgrado en París y Londres, y regresó al país con el Programa Raíces como investigador repatriado.Otra de las áreas que abordan desde el Instituto es la, entendida como la aplicación de tecnologías computacionales a la gestión y análisis de datos biológicos. ​"El desafío ya no es procesar cosas como los sonidos, sino las cadenas del genoma de distintas especies. Se trata de(ácido desoxirribonucleico), el ARN (ácido ribonucleico) o proteínas", graficó Milone y explicó que de esta manera se pueden descubrir, por ejemplo, redes regulatorias de los genes o predecir la estructura de estas complejas moléculas.Por otro lado, desde el Laboratorio de Investigaciones Sensoriales (LIS) que funciona en el Hospital de Clínicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) lograron expandir la informática y la inteligencia artificial al campo de las ciencias forenses."La informática forense tiene una enorme importancia porque permite integrar capacidades de distintas inteligencias para que la Justicia sea mejor y más rápida", indicó a Télam, investigador principal del Conicet y responsable del LIS.Gurlekian junto a su equipo desarrollóen el contexto de una investigación judicial.Mediante un análisis probabilístico semejante al utilizado en estudios de ADN, se puede identificar de forma automática tanto a la voz registrada en una escena del crimen como, subrayó Gurlekian, miembro del Consejo Asesor del Programa Ciencia y Justicia del Conicet.El sistema se nutre de la única base de datos de voces de Argentina que fue publicada yen distintas regiones.Como uno de los primeros sistemas automáticos para identificación forense por voz del mundo, Forensia ya fue utilizada en diversas investigaciones por la Gendarmería Nacional y el Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires.Consultados sobre las perspectivas del campo de la informática, los investigadores coincidieron en que "son muy auspiciosas" y Ferrante destacó queSi bien en nuestro país son pocos los institutos del Conicet que tienen como materia de investigación a la informática, la disciplina se "desarrolló bastante en los últimos 20 años", señaló Milone, aunque advirtió que todavía falta un plan a nivel nacional."La informática es una herramienta poderosa, potencialmente muy buena, pero muy poca gente la entiende. Si como sociedad no logramos comprender todo lo que se viene de la mano de la inteligencia artificial, vamos a quedar a merced de los espejitos de colores que nos venderán de afuera", concluyó Milone.