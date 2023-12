Influenza aviar: preparan protocolos para evitar la transmisión a humanos

Foto archivo: Pablo Añeli.

Investigadores del(IAA), que depende de la Dirección Nacional del Antártico (DNA), están colaborando desde mitad de año en la preparación de, para prevenir y evitar su transmisión a humanos y entre colonias de fauna de distintas zonas del continente blanco durante la, que comenzará a mediados de diciembre, informó el coordinador del área Ciencias de la Vida de la institución,"Desde el Instituto Antártico Argentino -organismo científico tecnológico, orientado bajo normas políticas del Estado nacional- generamos un borrador del protocolo de cuidados tanto para el personal que trabaja directamente con aves y mamíferos como con el personal que está dentro de las bases", dijo a Télam el doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA) y jefe del Departamento de Ecofisiología y Ecotoxicología del IAA, Martín Ansaldo.Y aclaró:"El virus ya no es más gripe aviar sino influenza, porque ya se transmitió de aves a mamíferos, ya se contagiaron lobos marinos y focas, evidentementey, por eso, hay que tener mucho cuidado para que no pegue el salto a nosotros", agregó.A fines de octubre, investigadores británicos advirtieron que, en la región subantártica en aves marinas, y señalaron que se trata de "un riesgo" para especies locales como los pingüinos.La presencia del virus HPAI había sido confirmada entre skúas subantárticos, una familia de aves marinas, según un comunicado publicado por el British Antarctic Survey (BAS), la institución que nuclea a los investigadores polares británicos.Por su parte, el 28 de noviembre pasado, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), afirmó que,, y una "afectación inédita de unos 30 mil mamíferos marinos y de aves silvestres"."Cuando empezaron a notificar la mortandad de aves y después empezaron los lobos marinos y elefantes marinos, tanto en Mar del Plata como en el sur, lo fuimos observando hasta que", recordó Ansaldo.Entre los condicionamientos que provoca este virus en la Antártida, el especialista mencionó que este añodesde fines de agosto o principios de septiembre, y que consiste en el traslado al continente blanco de investigadores al inicio de la primavera antártica, cuando comienzan a arribar los animales: focas, lobos, pingüinos y aves voladoras, y, por lo tanto, la actividad del cortejo, la anidada, la puesta de huevos, detalló Ansaldo."Se suspendió la pre campaña porque, ante las dudas, quisimos primero armar un protocolo de cuidados. Allá estamos en un lugar extremo, aislado y la evacuación del personal con enfermedades no es fácil", explicó.En tanto, la(en inglés, International Association of Antarctica Tour Operators), organización que nuclea a los operadores privados de turismo en Antártida, decidió que este año los operadores no soliciten visitar bases científicas durante este verano.Asimismo, el(SCAR) y elelaboraron Guías de prevención para asesorar a los operadores nacionales antárticos en la toma de medidas de prevención ante casos sospechosos de influenza aviar.El protocolo en elaboración incluye, entre otras medidas, orientación sobrea ser utilizados cada vez que los investigadores circulen en pingüineras o las loberas, como también el uso de barbijos y guantes.Para confeccionar el borrador del Protocolo, del cual en los próximos días se conocerá su versión final por parte de la DNA, mantuvieron reuniones con el(Senasa), el, y el(Cocoantar), quien está a cargo de la logística antártica."Por ahora no hay cadáveres de animales ni en la Base Marambio ni en la Base Esperanza y ninguna persona se afectó -en el Sector Antártico Argentino-. Hay consignas muy bien determinadas para cuando se observa a un animal que no está en buenas condiciones. Este virusy es notable cuando empiezan a hacer cabeceos o a estar aturdidos, tienen conductas fuera de lo habitual", concluyó Ansaldo.