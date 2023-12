Crisis de mediana edad en plena cena de nochebuena en "Ven a mi casa en Navidad"

Foto: prensa

La, es una narración de una noche navideña en la que su protagonista experimenta todas las aristas de la crisis de mediana edad y que ya se puede ver en salas del país."La última Navidad antes de la pandemia, pasé la noche del veinticuatro con la familia de mi cuñada. Era allí la única soltera. Al momento del brindis, un familiar choca su copa con la mía y además de felicidades, me desea que el próximo año me traiga un novio", señaló la directora respecto a las motivaciones sobre esta comedia dramática protagonizada porSi bien comienza como un hecho que le pasó a la realizadora, a película comienza a girar entorno a las frustraciones de una persona en sus cuarenta, que no cuenta con un trabajo estable y su familia y amigos la presionan para que tenga una vida más acorde a lo que se espera según los mandatos sociales."Es la invitación a esa experiencia: habitar la piel de una mujer adulta que por no ser madre ni estar en pareja, vive la presión del mandato social en el seno familiar. Es el viaje emocional de una mujer que navega entre la vulnerabilidad y la fortaleza bajo el peso de la mirada ajena. Es un retrato intimista y sensorial. Una forma de narrar la soledad", agregó Campos.de la Universidad de Buenos Aires. Se formó en el medio audiovisual como directora de Arte y escenógrafa y supo trabajar en "El Ardor", de Pablo Fendrik; "Refugiado", de Diego Lerman, y "La Patota", de Santiago Mitre.Admás,y seleccionado en más de 50 festivales en todo el mundo.