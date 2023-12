Para Jorge Macri, las protestas obedecen a una "lógica de la extorsión"

Foto: Pablo Añeli

El jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, aseguró este viernes queseñaló que eso "no va a ser de un día para el otro" y consignó que se está trabajando "en protocolos coordinados"., insistió Jorge Macri en declaraciones formuladas a Radio Continental, en las que expresó su confianza en que "la lógica de la extorsión se vaya terminando", al referirse a las protestas en la ciudad de Buenos Aires.En ese marco, reafirmó que en su gobierno tienen"Desde el primer día se va a cumplir la ley; hay que construir la cultura del respeto. Vamos a trabajar con el Gobierno porque las luchas hay que ir viéndolas desde el principio, a que llegue la mayor cantidad posible y que se cumpla la ley", aseveró el flamante jefe de Gobierno.Respecto a los conflictos que se podrían generar en los próximos meses por las medidas del gobierno electo de Javier Milei, Macri señaló que"Hay que estar preparados para eso; espero que esa lógica de la extorsión se vaya terminando", aseveró Macri aunque consideró que esa situación "no se va a lograr de una vez"."Desterrar una cultura del caos no va a ser de un día para el otro", postuló el jefe de Gobierno porteño, quien insistió en que, en el distrito,, con "multas para recuperar los bienes".En ese sentido, Jorge Macri enfatizó que buscará instalar "ese concepto de que, si te portás bien no es lo mismo que si te portas mal", y postuló: ". Vivimos en una sociedad que tiene un contrato que hay que respetar. El orden, lejos de limitar, ordena. No es haciendo cada uno que quiere".Respecto a la, Macri expresó su confianza en que el distrito recuperará los fondos que -indicó- "el Gobierno le sacó de manera inconsulta", en referencia al la disputa entre Nación y CABA por el porcentaje de la coparticipación, relacionada con los fondos correspondientes al traspaso de la policía de la órbita de la Nación a la de la ciudad.Por otro lado, Jorge Macro ratificó su "profundo compromiso con generar un gobierno" y agregó: "No voy a cambiar los números de la ciudad pero yo tengo mi propio auto, esta lógica que todos tienen que tener auto oficial yo no sé si da vuelta la ecuación pero es un gesto. Todos tenemos que hacer el esfuerzo"."Hay que reconstruir en la Argentina el premio al esfuerzo. Parecería que el esfuerzo no está del lado de los laburantes; muchas veces se lo llevan los que hacen poco no los que hacen mucho", postuló el jefe de gobierno -que ayer juró en cargo- en declaraciones a radio Continental.