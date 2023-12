La edición de Art Dubai mostrará puntos de unión impensados entre países de todo el mundo

Foto: Gentileza Art Dubai

El director artístico de Art Dubai, el español Pablo del Val/ Foto: Gentileza de Augustine Paredes

La-con más de cien galerías provenientes de 60 ciudades de 40 países incluidas la Argentina y otras naciones de Latinoamérica- signada por la presencia mayoritaria de artistas del Sur Global, un conjunto que permite "ver que hay vida después de Occidente y darte cuenta de que la mayor parte del mundo piensa así y no como esa élite occidental que domina el mercado".Así lo afirmó a Télam el, quien destacó la fortaleza de evento al señalar que "es la oportunidad de ver todos esos puntos de conexión bajo un mismo techo".Desde hace casi dos décadas que Art Dubai -organizada en el predio de Madinat Jumeirah- se ha afianzado como la principal feria internacional de arte de Medio Oriente, haciendo foco en el concepto de Sur Global, largamente usado para referirse a los países no hegemónicos, aquellos que no conforman los centros tradicionales del poder, es decir, en el caso de esta feria, un posicionamiento que promueve otras narrativas distintas a las dominantes.La edición 2024 pretend, haciendo hincapié en las historias compartidas y los distintos relatos de comunidades de todo el mundo, desde Delhi, Teherán y El Cairo hasta Buenos Aires, Guatemala o Bogotá, así como en las historias de la diáspora y la migración desde centros globales como Londres, París y Nueva York."Lo que en esta edición nos preguntamos es ¿el Sur Global realmente dónde está? Porque lo que tienen en común todas estas ciudades es el desplazamiento, la migración. Entonces ¿el Sur Global está en los países que lo conforman? ¿O está también por ejemplo toda la población marroquí, argelina o tunecina que vive en barrios periféricos de París?", se interroga Del Val en una entrevista con Télam.Y prosigue su idea: "El Sur global es una parte del mundo en continuo movimiento porque siempre ha ido migrando de un lugar a otro, y eso crea intercambios culturales. Art Dubai es la oportunidad de ver todos esos puntos de conexión bajo un mismo techo. Y es fascinante porque empiezas a ver realmente que somos mucho más cercanos de lo que la gente piensa", cuenta el director artístico.La feria -que en su próxima edición dará la bienvenida a más expositores que nunca con sede en Dubai, 21 en total, lo que refleja el continuo fortalecimiento de la escena cultural emiratí- estar, la única sección de una feria internacional dedicada exclusivamente a lo tecnológico, la realidad virtual, la I.A. los NFT o el criptoarte.Para Del Val, recorrer los pasillos de la feria "es empezar a ver lo que ciertas migraciones han aportado a distintas partes del mundo".En ese sentido, considera que "hay ciertas verdades comunes entre el Sur Global", y que se trata de "eso que te llevarías en una maleta cuando tienes que marcharte forzosamente de un sitio"."Es ese bagaje cultural que llevas contigo el que crea esas interconexiones. Y es muy curioso ver cuando esos puntos en común saltan a la vista de repente y crean estas asociaciones. Y son los artistas los que saben mostrar eso de una manera mágica. Son testigos de su tiempo y están para lanzar la voz antes que nadie", desgrana el curador y especialista español.De este modo, recorrer la feria permite hallarque, al fin y al cabo, son la gran mayoría del planeta. Así lo desplegará el encuentro cultural en el emirato de Dubai, antiguamente una pequeña zona de palmeras en el medio del desierto que logró convertirse en uno de los principales destinos turísticos de Medio Oriente."Es una feria atípica y lo que la hace distinta es esa variedad de expositores, donde se dan unos juegos geográficos en los que Occidente no se destaca. Son otras las voces que destacan y se dan interconexiones muy interesantes. Por eso para mí estamos en un momento muy interesante en el cual es necesario definir qué es el Sur Global", insiste de Val.Entre los, la sección Digital estará curada por Alfredo Cramerotti y Auronda Scalera, mientras que la sección Modern, curada por Christianna Bonin, se centrará en la obra de destacados artistas de la región que participaron en intercambios culturales con la Unión Soviética después de 1960.La, la sección de galerías emergentes de Art Dubai que ofrecerá una serie de presentaciones de artistas individuales sobre el tema de la sanación ("Healing"), con curaduría del guatemalteco Emiliano Valdés, conservador jefe del Museo de Arte Moderno (MAMM) de Medellín, Colombia.De la mano de la galería Invernizzi de Italia, el, mostrará sus trabajos vinculados a la territorialidad, que estarán enmarcados en esta idea de sanación, junto a otros nueve proyectos que examinan las formas en que el arte puede funcionar como catalizador de la transformación y el cambio, y comparando cómo estos procesos cambian de un país a otro.Allí también se verán. "Una vez más, el 60 por ciento de nuestro programa procede del Sur Global. Más que una feria de arte, estamos orgullosos de ser un lugar de encuentro para estas comunidades, de ofrecer vías de acceso a galerías emergentes y jóvenes que representan un amplio espectro geográfico, y de servir de espejo a las innumerables comunidades que contribuyen al crecimiento continuo de Dubai como ciudad global y capital del Sur Global", en palabras de Del Val.La feria Art Dubai, en Emiratos Árabes Unidos, tendrá lugar en Madinat Jumeirah del 1 al 3 de marzo de 2024, con preestreno los días 28 y 29 de febrero, bajo el patrocinio de Su Alteza el Jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente y primer ministro de los EAU y gobernante de Dubai.