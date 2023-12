El Tesoro Nacional cuenta con fondos para financiar los pagos de diciembre

Foto: Prensa

La Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía afirmó este viernes que, como también "para encarar la compra de divisas y atender las obligaciones por vencimientos del Estado argentino".Por otro lado, remarcó que "la deuda flotante cumple con el monto establecido en el programa con el FMI, estando en línea con el promedio histórico".Así lo expresó al dar a conocer oficialmente el, en un documento que lleva la firma del ministro de Economía, Sergio Massa, y del secretario de Hacienda, Raúl Rigo.La información se dio a conocer dos días del cambio de gobierno que se concretará este domingo, con la asunción del presidente electo Javier Milei."El Tesoro Nacional cuenta con los fondos necesarios para financiar el programa de pagos de diciembre, teniendo en consideración que el 80% del gasto total está representado por gastos prioritarios, como sueldos y salarios, pasividades, programas sociales y subsidios económicos", expresó la Secretaría de Hacienda en una serie de mensajes difundidos hoy por el Ministerio de Economía a través de la red social X (antes Twitter).El informe también consigna que, "siguiendo los principios de eficiencia, prudencia y programación presupuestarios que nos han regido a lo largo de la gestión;, de manera tal de garantizar el normal funcionamiento de la Administración Pública Nacional".Al detallar la cobertura de las partidas prioritarias -por un total de $ 2.493.000 millones-, se precisó que prevén al cierre del ejercicio $ 250.000 millones para sueldos, $ 235.000 millones para aguinaldos, $ 1,48 billón para prestaciones sociales, $ 328.000 millones para la compra de divisas para atender la deuda pública y $ 200.000 millones para otros gastos, especialmente subsidios a la energía y el transporte.Previamente, el Ministerio de Economía había presentado este jueves su "Memoria" como balance de los cuatro años de las gestiones de Martín Guzmán, Silvina Batakis y Massa.En ese informe, destacó que "las medidas" tomadas "se vieron reflejadas en el crecimiento económico" de 2021 y 2022, así como el, a pesar de las adversidades representadas por la pandemia de coronavirus, el conflicto bélico en Ucrania y la sequía.El informe resaltó "las políticas económicas que profundizaron el camino de la estabilización económica y sostenimiento de la actividad y el empleo iniciado el 3 de agosto de 2022", día de asunción de Massa al frente del Palacio de Hacienda.En esa oportunidad, recordó, "se unificaron las carteras de Economía, Desarrollo Productivo y Agricultura, Ganadería y Pesca para una mayor coordinación y articulación de medidas estructurales de corto, mediano y largo plazo que conduzcan a la Argentina a un desarrollo sostenible e inclusivo".Respecto de 2023, advirtió que, con bajas en la producción y las exportaciones agrícolas.Pese a ello, el Palacio de Hacienda puso de relieve que "el mercado de trabajo continuó mejorando sus indicadores", con unaen el segundo trimestre de este año.En cuanto a las políticas encaradas a partir de agosto del año pasado, indicó que "se continuó trabajando en función de cuatro objetivos: orden fiscal, fortalecimiento de las reservas, ampliación de la capacidad exportadora, al mismo tiempo que, la sustitución de importaciones y el desarrollo con inclusión".El detalle del estado de situación financiera al cierre del año 2023, dada a conocer este viernes por el Ministerio de Economía, se da en el marco de dudas generadas en torno al pago de la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario a partir de declaraciones periodísticas realizadas por el mandatario electo.El 22 de noviembre último, tres días después del balotaje que lo consagró presidente electo con el 55,65% por ciento de los votos, en una entrevista con canal de cable TN, Milei se refirió a la necesidad de "ajustar gastos" para no incurrir en la emisión monetaria."No hay plata", dijo entonces, aunque advirtió que, si los recursos no alcanzan para el pago del medio aguinaldo, el Estado "ajustará otros gastos", pero no recurrirá a la emisión de pesos.En distintas oportunidades, además, el mandatario electo, de La Libertad Avanza, aseguró que su premisa es que "a la gente no se la toca" y que, en consecuencia, "caerá el ajuste sobre los gastos que hace la política".En un comunicado difundido este jueves, la Oficina de Prensa del presidente electo informó que, en el marco de una reunión de Milei con integrantes de lo que será su equipo de gobierno a partir de este domingo, se trató "la crítica situación que atraviesan las distintas áreas del Estado y la implementación de acciones según su grado de urgencia".