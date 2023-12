Alfaro: "Argentina tiene todas las condiciones para repetir el título".

Alfaro, DT de Costa Rica, fue parte del sorteo de la Copa América 2024 | Foto: AFP

El actual DT campeón de la CONMEBOL Copa América™️, Lionel Scaloni con el trofeo más deseado del continente 🏆🌎



O atual treinador campeão da CONMEBOL Copa América™️, #LionelScaloni, com o troféu mais desejado do continente 🏆👏🏼



The current champion coach of CONMEBOL #CA2024,… pic.twitter.com/e9hTjmg98N — CONMEBOL Copa América™️ (@CopaAmerica) December 8, 2023

Scaloni, el DT de la Argentina, por el cual Alfaro reconoció su trabajo al frente de los campeones del Mundo |Foto: AFP

El entrenador, actual DT del seleccionado de Costa Rica, consideró que "Argentina goza de excelente salud con Lionel Scaloni", en alusión a que su continuidad al frente del seleccionado campeón del mundo no está clara después de la Copa América.estoy a favor de que siga en el cargo por supuesto", comentó al rafaelino, ex DT de Boca Juniors y el seleccionado de Ecuador en el Mundial de Qatar 2022.Alfaro, nacido en Rafaela hace 61 años , participó este viernes del acto de sorteo de la Copa América efectuado en Miami y dialogó con la prensa sobre varios temas, con el foco principal en la continuidad o no de Scaloni."Argentina tiene todas las condiciones para repetir el título en la Copa América. Ojalá Lionel siga en el cargo porque el proceso suyo está muy bien, como decía, goza de excelente salud", añadió el entrenador.para después de la Copa América a celebrarse en los Estados Unidos desde el 20 de junio al 14 de julio del año próximo.. A veces uno quiere transmitir algo y se terminan generando un montón de especulaciones, lo cual eso nos lleva a determinados grados acerca de la intencionalidad de lo que uno quiso decir en ese momento", analizó Alfaro.El entrenador argentino deberá afrontar con "Los Ticos" el partido de repechaje frente a Honduras el próximo 23 de marzo en la ciudad texana de Frisco para ver si puede clasificarse a la Copa América."A Scaloni le tocó revertir una cuesta muy alta, de hecho él mismo lo dijo, luego de conquistar la Copa América y salir campeón del mundo .", opinó finalmente Alfaro.