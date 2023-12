A dos días de la asunción, el designado gabinete de Milei mantiene reuniones en Retiro

Mariano Cúneo Libarona. Foto: Alejandro Santa Cruz

Diana Mondino. Foto: Pablo Añeli

Gerardo Werthein. Foto: Alejandro Santa Cruz

A dos días de la asunción del nuevo gobierno, el designado equipo de gabinete del presidente electo Javier Milei continuaba este viernes con reuniones en oficinas del barrio de Retiro para terminar de definir las primeras medidas de gobierno y el paquete de leyes que se enviará al Congreso.En las oficinas que se encuentran en avenida Del Libertador al 600, referentes y asesores del presidente electo comenzaron a ingresar esta mañana y, sin importar el feriado, las reuniones se mantendrán durante todo el transcurso del día.En el lugar ya están presentes los designados ministra de Seguridad,; de Defensa,; de Justicia,la nombrada cancillery el portavoz presidencial, entre otros.En tanto, Milei permanece en el hotel Libertador donde se encuentra alojado y podría participar de las mismas presencial o virtualmente., afirmó Mondino en declaraciones a la prensa al ingresar al edificio.Además, afirmó que los presidentes y representantes extranjeros que estarán presentes en la asunción del domingo llegarán "entre hoy y mañana" y destacó la presencia del rey de España,"Entiendo que sí", respondió a la pregunta sobre si el mandatario de Ucrania,, vendrá a la Argentina.Además, sostuvo que el paquete de leyes que está en estos momentos siendo analizado no está cerrado "hasta que no pasa por el Congreso" y anticipó queSobre el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur que quedó trunco, Mondino sostuvo que, en su gestión, tratará de "reflotarlo como pueda" y se mostró confiada en que lo van a "poder resolver"."La Argentina tuvo una posición bastante particular. Obviamente no es nada fácil una renegociación de estas, pero ya llevamos veinte años.Todos tenemos interés que se reflote; el asunto es lo que cada uno necesita y si se puede cumplir", añadió.