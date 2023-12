Litigio por Esequibo: maniobras militares de EEUU en Guyana suben la tensión con Venezuela

Nicolás Maduro / Foto: AFP.

Mapa de la controversia en Esequibo.

Irfaan Ali, en el centro, el Presidente de Guyana.

Esta infeliz provocación de Estados Unidos a favor de los pretorianos de la ExxonMobil en Guyana es otro paso en la dirección incorrecta. Advertimos que no nos desviarán de nuestras futuras acciones por la recuperación del Esequibo ¡No se equivoquen! ¡Viva Venezuela! pic.twitter.com/1UIfPNQODY — Vladimir Padrino L. (@vladimirpadrino) December 7, 2023

Diosdado Cabello.

Atendiendo la voluntad del pueblo de Venezuela expresada el pasado #3Dic en el Referéndum Consultivo y cumpliendo instrucciones de mi CJ @NicolasMaduro hemos firmado el día de hoy las respectivas resoluciones ministeriales en la que se designan a los señores Generales que estarán… pic.twitter.com/MR0vl5E9w9 — Vladimir Padrino L. (@vladimirpadrino) December 7, 2023

Hoy tuvimos una reunión con el primer ministro de Dominica y presidente pro témpore de Caricom, Roosevelt Skerrit, para informarle sobre los resultados del referéndum del 3 de diciembre, en el cual los venezolanos y venezolanas votaron de manera contundente a favor de la defensa… pic.twitter.com/gECA2o4FQa — Yvan Gil (@yvangil) December 7, 2023

Estados Unidos y Guyana anunciaron este jueves ejercicios militares conjuntos, enen su disputa con Venezuela por la región del Esequibo, litigio que el Consejo de Seguridad de la ONU analizará el viernes, mientras Caracas avanzó con la designación de autoridades militares para la zona, un gesto de fuerza que genera preocupación en Sudamérica.indicó un comunicado divulgado por la sede diplomática en Guyana.El texto explica que el ejercicio “se basa en compromisos y operaciones de rutina para mejorar la asociación de seguridad entre los Estados Unidos y Guyana, y fortalecer la cooperación regional".El anuncio siguió a expresiones del secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, de apoyo al presidente de Guyana, Irfaan Ali, y a la soberanía del país ante las ambiciones de Venezuela con respecto al Esequibo, un territorio en disputa rico en petróleo que Caracas reclama como propio.Blinken, jefe de la diplomacia de Estados Unidos,, expresó anoche el vocero del Departamento de Estado, Matthew Miller, según la agencia de noticias Europa Press."El secretario reiteró el llamado de Estados Unidos a una resolución pacífica de la disputa y a que las partes respeten el fallo de 1899 que determina la frontera terrestre entre Venezuela y Guyana hasta que las partes lleguen a un nuevo acuerdo", agregó el portavoz.El mensaje del Departamento de Estado llegó en momentos especialmente tensos entre ambos países por el diferendo sobre esta región rica en petróleo de cerca de 160.000 kilómetros cuadrados que Caracas reclama desde 1844, sin haber tenido nunca posesión de ella.Tras el fracaso de varias iniciativas para resolverlo, Guyana llevó en 2020 el caso a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de la ONU, que aceptó intervenir pese a que Venezuela dijo que no reconocía su competencia.En ese contexto, las autoridades venezolanas convocaron un referendo el domingo pasado para la anexión de Esequibo, y el parlamento venezolano, en primera lectura, aprobó ayer un proyecto de ley destinado a crear allí una provincia.Caracas fue todavía más allá y hoy nombró a los responsables militares para el Esequibo -que llama Guayana Esequiba- y hasta nombró a una” para la región, que tendrá asiento político en la ciudad de Tumeremo, en el estado de Bolívar y cerca de la frontera binacional.anunció en la red X el ministro de Defensa, general Vladimir Padrino.El presidente Nicolás Maduro anunció el martes nueve líneas que pondría en marcha su Gobierno, entre ellas la Ley para Defensa de la Guayana Esequiba; la creación de una alta comisión nacional; la conformación de una Zona de Defensa Integral; el otorgamiento de licencias operativas para la exploración de petróleo, gas y minas; y la difusión del nuevo mapa de Venezuela con la inclusión del territorio Esequibo.La ley que avanza en la Asamblea Nacional (AN, parlamento) y los nombramientos de los responsables militares fueron los primeros de estos pasos.Padrino completó su mensaje con esta frase: “a trabajar por nuestra integridad territorial, porque el Esequibo es nuestro”.El jefe de Defensa usó la misma vía para rechazar el anuncio de los ejercicios conjuntos EEUU-Guyana, a los que consideró una “provocación” de Washington."Esta infeliz provocación de Estados Unidos a favor de los pretorianos de la ExxonMobil en Guyana es otro paso en la dirección incorrecta. Advertimos que no nos desviarán de nuestras futuras acciones por la recuperación del Esequibo ¡No se equivoquen! ¡Viva Venezuela!", expresó Padrino.En tanto, por pedido del Gobierno guyanés, el Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá mañana a puertas cerradas para abordar el nuevo escenario del conflicto.El canciller Hugh Hilton Todd solicitó por carta al Consejo de Seguridad "una reunión urgente" para abordar el conflicto y denunció "las acciones emprendidas" por Venezuela "para anexionarse formalmente e incorporar al territorio venezolano la región de Esequibo de Guyana, que constituye más de dos tercios del territorio soberano" del país.El texto señala que las decisiones de Caracas "no harán sino agravar aún más la situación” y representan “claramente una amenaza directa para la paz y la seguridad de Guyana, y más ampliamente amenaza la paz y la seguridad de toda la región", según la agencia AFP.Así como Caracas desconoce la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para entender en el tema, tampoco parece camino a respetar una eventual decisión de la ONU.El canciller Yván Gil se reunió este jueves con el primer ministro de Dominica y presidente pro témpore de la Comunidad del Caribe (Caricom), Roosevelt Skerrit, y le"Hoy tuvimos una reunión con el primer ministro de Dominica y presidente pro témpore de Caricom, Roosevelt Skerrit, para informarle sobre los resultados del referendo del 3 de diciembre, en el cual los venezolanos y venezolanas votaron de manera contundente a favor de la defensa de la Guayana Esequiba", indicó Gil a través de la red social X.Añadió que también le comunicó "la determinación del presidente Nicolás Maduro de abordar la controversia territorial con Guyana a través de negociaciones directas, conforme al Acuerdo de Ginebra, con el fin de garantizar la paz en la región, respetando la soberanía de ambos países y sin interferencia externa".El 1 de diciembre, la Caricom le había reclamado a Venezuela respetar el pronunciamiento de la CIJ que le exigía abstenerse de "tomar cualquier medida que modifique la situación que actualmente prevalece en el territorio en disputa, por el cual la cooperativa República de Guyana administra y ejerce control sobre esa zona".En tanto, el primer vicepresidente del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), capitán Diosdado Cabello, culpó al Gobierno de Guyana porpara resolver la controversia.“Nosotros defendemos el territorio de Venezuela; es decir, 159 mil 542 kilómetros cuadrados”, dijo Cabello, y remarcó que Venezuela “no le declaró la guerra a nadie y estos (guyaneses) llaman al Comando Sur”.Los aprestos militares se colaron en la cumbre del Mercosur que los presidentes del bloque llevaron a cabo hoy en Rio de Janeiro.Primero, el anfitrión, Luiz Inácio Lula da Silva, subrayó en su discurso inicial que América del Sur "no quiere guerra" sino "construir la paz", y manifestó que el Mercosur no podía ser ajeno a lo que ocurre entre los dos países Y, después, los países del bloque más los asociados pidieron en una declaración conjunta evitar acciones unilaterales quee instaron a caracas y Georgetown “al diálogo y a la búsqueda de una solución pacífica de la controversia, a fin de evitar acciones e iniciativas unilaterales que puedan agravarla", tras dejar en claro la "profunda preocupación” con la que siguen el litigio.