La formación de las Comisiones, primera disputa en la nueva Cámara de Diputados

El diputado de La Libertad Avanza y presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, encabezó la primera sesión legislativa en la Cámara baja / Foto: Prensa Diputados.

El presidente del bloque del Frente de Todos, Germán Martínez, logró imponer un concepto de reparto de las presidencias de las Comisiones que lo beneficia junto al PRO / Foto: Lara Sartor.

"Con la coincidencia de que se debe delegar esa facultad en la Presidencia de la Cámara, el presidente del bloque del Frente de Todos, Germán Martínez, planteó que se realizara por el sistema de proporcionalidad D'Hondt, que beneficia a los bloques de mayor volumen y perjudica a los que no superan los cuatro o cinco miembros, según la comisión a cubrir"

de la nueva composición de la Cámara de Diputados, donde el Frente de Todos y el PRO le impusieron a La Libertad Avanza (LLA) una interpretación reglamentaria que beneficia a los bloques de mayor volumen.Con la coincidencia de que se debe delegarque beneficia a los bloques de mayor volumen y perjudica a los que no superan los cuatro o cinco miembros, según la comisión a cubrir.El santafesino alegó quepropusieron que se utilizara ese sistema ante la paridad de fuerzas entre el FdT y Juntos por el Cambio.Por su parte, López propuso: "Esta no es la única posibilidad de hacerlo; creo que debe delegársele a usted eso y usted tiene que completar las comisiones".Además, aclaró que su postura era en representación del "bloque radical, Cambio Federal y la Coalición Cívica, que estamos trabajando juntos en algunos temas".Ante esas dos posturas Silvia Lospennato, del PRO,la designación había sido tomando la proporcionalidad por "grupos políticos".Ante ese panorama, Martínez tomó la palabra yque se respete lo acordado previamente, y que él sostenía "en público" lo que se dice en privado.Sin embargo, López insistió en que "el sistema proporcional es más adecuado", profundizando la controversia, y Ritondo consideró que "el sistema que se toma es el D'Hondt, que tiene que ver con los bloques y la flexibilidad que tiene que tener usted para el armado en las comisiones que son de gobernabilidad".Intentando zanjar la situación,"Confiamos en su responsabilidad y equilibrio que requiere esa tarea"."Tenemos la intención de ceder en usted esta capacidad, pero con criterios claros", insistió Martínez, para aclararle a continuación que "no arrancaba si no hacía lo acordado".Ante las divergentes posiciones se pidió pasar a un cuarto intermedio para resolver la situación; y en el retorno de la sesión se acordó que la distribución debe ser de manera proporcional y contemplando bloques, no interbloques ni grupos de bancadas.