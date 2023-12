Cronograma de servicios públicos para el feriado del viernes 8 de diciembre

El Subte funcionará este viernes de 8 a 22, según corresponda el horario del último tren de cada línea / Foto: Alejandro Santa Cruz.

En pasajes, arterias que cuenten con Metrobús, calles de convivencia y paralelo a las ciclovías, está prohibido estacionar las 24 horas / Foto: Daniel Dabove.

Estarán cerrados el Complejo Teatral de Buenos Aires, Centro Cultural San Martín, y la Usina del Arte / Foto: Street View.

Los servicios públicos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires funcionarán este viernes con un cronograma especial, por el feriado del Día de la Inmaculada Concepción de María, informaron las autoridades del Gobierno porteño.En ese marco, funcionarán las guardias en los hospitales, las unidades febriles de urgencia y el SAME, mientras que las escuelas permanecerán cerradas.Las inhumaciones en losde Chacarita, Flores, Recoleta y el ingreso de los fallecidos al Crematorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se realizarán de 7.30 a 14 horas a destino, recepcionándose el último trámite a las 13, y la última inhumación se iniciará a las 13.30.La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos y la Dirección General de Rentas estarán cerradas, así como las sedes comunales y el Registro Civil, aunque en este último funcionará la guardia de defunciones, de 8 a 12.30.A su vez, lafuncionará de manera habitual.Elestará permitido sobre las avenidas y calles donde está prohibido los días hábiles de 7 a 21, pero no así sobre avenidas o calles donde está prohibido estacionar las 24 horas. El estacionamiento medido no tendrá vigencia durante el feriado.El Gobierno porteño agregó que todas las excepciones al estacionamiento están señalizadas con cartelería, ya sea porque se puede estacionar donde la norma dice que está prohibido o viceversa.En pasajes, arterias que cuenten con, calles de convivencia y en el espacio paralelo a las, estáPor otra parte, no habrá restricción de ingreso al Centro y Tribunales peatonal.Elfuncionará este viernes de 8 a 22 horas, según corresponda el horario del último tren de cada línea, mientras que el Premetro lo hará con horario habitual de feriado.Losfuncionarán con normalidad, tomando como hora pico el horario de fin de semana, es decir, de 11 a 15 sentido Provincia, y de 17 a 21 horas sentido Centro, mientras que las siete plantas de Verificación vehicular permanecerán cerradas, al igual que la Dirección General de Infracciones.El, estará cerrado; pero la pista de aprendizaje estará abierta de 8 a 17. Para poder utilizar el espacio de forma segura y responsable los vecinos deberán sacar turno con anticipación , agregó el comunicado oficial.Habrá guardias activas las 24 horas en Policía y Bomberos de la Ciudad + Emergencias Línea 911; Logística, Defensa Civil, Guardia de Auxilio y Emergencias + Línea 103.Por otro lado, elestará abierto de 9.30 a 18; Ecoparque, de 11 a 18; La Reserva Ecológica Costanera Sur estará habilitada de 8 a 18 y la Reserva Ecológica Ciudad Universitaria Costanera Norte, de 10 a 18.En cuanto a los, estarán abiertos de 11 a 20, y las bibliotecas públicas permanecerán cerradas, a excepción de Casa de la Lectura y Parque de la Estación, que estarán abiertas de 10 a 20.Estarán cerrados el Complejo Teatral de Buenos Aires, Centro Cultural San Martín, y la Usina del Arte; mientras que