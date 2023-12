Los motociclistas que usan casco tienen un 73% menos de mortalidad en accidentes

No usar casco al andar en moto aumenta tres veces el riesgo de sufrir lesiones graves en la cabeza y cuatro veces el de morir en un incidente vial

⚠ Casco en moto, la diferencia entre vivir o morir.



En Argentina, el 47% de los muertos en el tránsito son motociclistas. Muchos de ellos, fallecidos porque no tenían el casco o lo llevaban suelto.



La asociación civil Luchemos por la Vida intensificó la difusión de la campaña de concientización masiva "" para promover el uso de este artículo de protección, y reveló que los que lo utilizan tienen un 73% menos de mortalidad ante siniestros viales y hasta un 85% menos de lesiones graves que los que no lo usan.En su pronunciamiento, la entidad solicitó a las autoridades responsables que "Cada año se incrementan los siniestros y las muertes de motociclistas en Argentina, que por lo general son jóvenes que fallecen o sufren graves heridas, "pasando a engrosar la muy larga lista de víctimas en el tránsito, por no usar cascos", indicaron desde Luchemos por la Vida, a través de un comunicado.", agregaron.A su vez señalaron que, en Argentina, son motociclistas y muchos de ellos, fallecidos porque no tenían el casco o lo llevaban suelto."Los motociclistas que usan casco tienen un 73% menos de mortalidad y hastaque los que no lo usan", detallaron.Al mismo tiempo, remarcaron que "si todos los que circulan en moto y ciclomotor usaran siempre un casco homologado".También, indicaron que según unrealizado en, elde todos los traumatismos atendidos corresponden ay elque"No usar casco al andar en moto aumenta tres veces el riesgo de sufrir lesiones graves en la cabeza y cuatro veces el de morir en un incidente vial", concluyeron