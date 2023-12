Lacalle Pou reclamó un TLC del Mercosur con China y pidió no boicotear acuerdos bilaterales

Luis Lacalle Pou. Foto: Fotos Publicas.

El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, reclamó en la cumbre del Mercosur que sesionó en Río de Janeiro avanzar hacia un tratado de libre comercio (TLC) con China, en la línea del que su país está negociando con Beijing, y a la vez al resto de los países del bloque que no se opongan a que se avance en negociaciones bilaterales."Yo creo que no hay voluntad en avanzar en un TLC del Mercosur con China. Lo que queremos es que (el resto de los países miembro) no se opongan", dijo el mandatario uruguayo., mirando a sus pares de Brasil, Paraguay, Argentina y Bolivia, que participó por primera vez como miembro pleno.En este sentido, destacó que los entendimientos que firmó con el presidente chino, Xi Jinping, "se menciona expresamente al Mercosur", por lo que le pidió a los socios del bloque que "asuman que nosotros fuimos primero y que vayan ustedes, porque China está dispuesta".Durante una visita de Lacalle Pou al gigante asiático el 23 de noviembre, ambas naciones señalaron en un documento conjunto que China y Uruguay señalaron su disposición a "promover el diálogo en materia de libre comercio entre el Mercosur y China"."Ambas partes están dispuestas a promover el diálogo en materia de libre comercio entre el Mercosur y China", indicaron ambos países en una declaración conjunta difundida por la Cancillería de Uruguay tras una reunión entre Lacalle Pou y el primer ministro chino, Li Qiang.En abril, tras una visita del entonces canciller Francisco Bustillo a Beijing, el Gobierno chino le había dicho a Uruguay que le interesaba avanzar en un TLC, pero que prefería sellar un acuerdo de este tipo con el Mercosur.Esa posición se dio luego de la gira que hizo por China el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, en la que impulsó una serie de acuerdos, defendió el comercio en monedas locales en lugar de dólares y defendió que el banco de fomento de los Brics, el NDB, reemplace a otras instituciones financieras internacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.y que trabajen con sus socios del Mercosur para aplacar las tensiones.Con estos antecedentes, Lacalle Pou defendió hoy en Río de Janeiro el concepto de "modernizar" el Mercosur y planteó que le parecía "ilógico" que una asociación de países conducidos por personas y fuerzas políticas diferentes "quieran anclarse en el pasado"., y el trabajo personal de Lula y matizó sus críticas hacia el bloque, señalando que cree que "hay un proceso de modernización también en las relaciones bilaterales" y llamó a "mirarnos hacia adentro, comerciar hacia adentro, y luego comerciar (como bloque) hacia afuera, porque si no estamos fritos".Acto seguido, mirando a las delegaciones de Brasil, Paraguay y Argentina, el mandatario uruguayo afirmó que su país tiene "balanza comercial deficitaria" con los países fundadores del Mercosur, "pero además en su totalidad ha descendido la participación del bloque en nuestro comercio exterior, y han crecido China y otros países".En este punto, destacó que "por ejemplo, los uruguayos para exportar a Argentina tienen serias complicaciones y con productos que son de consumo, no de economía artificial. Y no es sólo el ingreso de esos productos, sino después el cobro de esas exportaciones".