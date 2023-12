"Tootsie" vuelve en enero al Lola Membrives

Foto Prensa.

La versión argentina de la exitosa comedia, anunció el estreno de su segunda temporada en el teatro Lola Membrives el jueves 11 de enero próximo.La salida a la venta de las entradas para la obra fue anunciada en las últimas horas a través de un video navideño que parodia la ya clásica canción “All I Want for Christmas Is You”, de Mariah Carey.De este modo, la aclamada comedia de Broadway, que se convirtió en, volverá a escena y las entradas pueden conseguirse en www.plateanet.com , llamando al 5236-3000 o en la boletería del teatro ubicado en Corrientes 1280 (donde tendrá funciones de jueves a domingo).Inspirada en la película dirigida y producida por Sydney Pollack en 1982, con guion de Murray Schisgal y Larry Gelbart en base a una historia de éste y Don McGuire y protagonizada por Dustin Hoffman, fue adaptada con éxito en 2018 al teatro en Chicago y un año después en Broadway, en Nueva York, por Robert Horn con canciones compuestas en 2019 por el estadounidense David Yazbek., cuenta con la dirección de Mariano Demaría y la también destacada actuación de Julieta Nair Calvo.“Tootsie” cuenta la historia de un actor egocéntrico, quien no encuentra trabajo porque nadie lo soporta; decide entonces presentarse a un casting para actrices y logra quedar como la coprotagonista femenina.La trama se desata cuando se enamora de su compañera de reparto; entonces deberá encontrar la mejor forma de develar su mentira.