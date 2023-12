Qué ver, escuchar, leer y navegar en los medios públicos esta semana

Jueves 7 de diciembre

Viernes 8 de diciembre

Sábado 9 de diciembre

Domingo 10 de diciembre

Lunes 11 de diciembre

Martes 12 de diciembre

Miércoles 13 de diciembre

Podcast. El Departamento de Energía Solar de la Comisión Nacional de Energía cuenta con un programa de investigación, desarrollo y transferencia tecnológica. En sus seis laboratorios se fabrican y ensayan dispositivos fotovoltaicos tanto para uso terrestre como espacial y se realiza investigación aplicada sobre celdas y sensores. En este episodio, Hernán Socolovsky, Jefe de Departamento Energía Solar en la CNEA, nos cuenta cómo se genera electricidad mediante la conversión fotovoltaica de la energía solar. Escuchalo en Télam Digital Boletía radial. Todos los jueves un resumen federal sobre el trabajo que realiza diariamente el sector cooperativo, pieza fundamental de las economías regionales. Escuchalo en Spotify Estreno. Desde un futuro cercano pero distópico –en el que los bienes naturales se han agotado, la biodiversidad está en peligro, el aire y el agua se encuentran completamente contaminados–, vendrá Yazy, una chica del futuro que se encuentra con un Zamba ya adolescente, quien le pide que viaje al pasado con la misión de concientizar a los habitantes del planeta para que adquieran nuevos hábitos y reflexionen sobre su manera de actuar.En vinvo. Final.Estreno. Una serie de ficción donde una periodista y un investigador policial se reencuentran y unen sus esfuerzos para investigar el inexplicable asesinato de científicos que desarrollaban una interfaz de comunicación directa entre el cerebro y las máquinas.Miralo en Televisión Digital Abierta (TDA): canal 22.5 y por streaming en el sitio de TEC. Trailer La serie sigue los relatos de los jefes de equipos, mecánicos, ayudantes, colaboradores, autoridades y sobre todo la gente que acompaña la definición de la Copa de Oro 2023 del Campeonato de Turismo Carretera. San Luis, San Nicolás, Rafaela, La Pampa y San Juan serán testigos de cómo será el avance para lograr la corona que desean todos los pilotos del país.Juan Manuel Urcera, Mariano Werner, Julián Santero, Matías Rossi, Jonatan Castellano, Valentín Aguirre, Santiago Mangoni, Germán Todino, Gastón Mazzacane, Juan Tomás Catalan Magni y los uruguayos Facundo Lambiris y Marcos Landa no se darán respiro y correrán a todo o nada para brindarnos una serie de cinco episodios apasionantes. Este contenido emite su próximo episodio el viernes al mismo horario.El ciclo de cine documental presenta una selección de largometrajes contemporáneos y de carácter federal, con historias sobre lo particular y lo colectivo realizado por documentalistas de nuestro país que narran y representan universos reforzando algunas ideas fundamentales de cineastas trascendentales de la cultura nacional.Podcast. Quinto bloque: Gobierno de Kirchner. El podcast producido por Omar Quiroga, Daniel Riera, Pedro Saborido y Edgardo Esteban busca revivir los acontecimientos que marcaron la vida democrática a partir de 1983. En este episodio:"Cromañón".Escuchalo en Télam Digital Video. Un mural de Banksy, el artista callejero que ocultó su identidad y, sin embargo, se convirtió en el más famoso del mundo, fue destruido tras la demolición del edificio sobre el que estaba pintado. Casualmente o no, el derrumbe de la obra valuada en cerca de 1 millón de libras, se produjo pocos días después de que el nombre del misterioso artista callejero se conociera. ¿Quién es Banksy? ¿Por qué sus intervenciones resultan tan disruptivas? y ¿Cómo su anonimato se convirtió en la columna vertebral de una obra millonaria? Más información en este micro semanal sobre las noticias mundiales más relevantes, presentado por Manuela Castañeda. Ahora en Télam Digital, YouTube y redes.Estreno. Una serie protagonizada por la reconocida influencer Juariu, quien desde su base de operaciones se meterá de lleno en el mundo de las nuevas energías. A partir de sus investigaciones sobre el cambio climático y de entrevistas con referentes científicos, irá descubriendo cómo el cambio climático amenaza la vida en nuestro planeta y la necesidad de comenzar a aprovechar nuevas fuentes de energías renovables en el camino hacia la transición energética.Miralo en Televisión Digital Abierta (TDA): canal 22.5 y por streaming en el sitio de TEC.Estreno. Un documental de colección con la palabra de los héroes de Qatar de la Selección Argentina de Fútbol y el análisis de las jugadas que coronaron a nuestros campeones. Para seguir celebrando el Mundial de nuestras vidas. El especial cuenta con anécdotas y relatos de periodistas deportivos que cubrieron la gesta de Qatar 2022, como Pablo Giralt, Ángela Lerena, Ezequiel Fernández Moores y Sergio Goycochea.Todos los sábados un panorama con cortes de entrevistas exclusivas de Télam Radio. Una síntesis del día a día de las noticias más destacadas de la semana. Escuchalo en Spotify Estreno. Una serie en la que el doctor en ciencias biológicas e investigador adjunto del CONICET, Alejandro Villareal, propondrá indagar y aprender sobre neurociencias, partiendo desde las neuronas, profundizando la relación entre los conceptos de memoria y aprendizaje, y explorando los posibles tratamientos para patologías neurodegenerativas.Miralo en Televisión Digital Abierta (TDA): canal 22.5 y por streaming en el sitio de TEC.Vivo, en espejo con la TV Pública.Producción: Mundo U. "Ciencia al Dente" es una propuesta de intercambio con investigadores e investigadoras de la Universidad Nacional de Rosario sobre su recorrido académico, sus investigaciones y los logros alcanzados. Investigadores e investigadoras formulan hipótesis mientras los chefs imaginan combinaciones de sabores y las ponen a prueba. Conducción: Elena GasparriRelata: Eladio Arregui. Comenta: Daniel CacioliCobertura multimedia de la transmisión de mando presidencial entre Alberto Fernández y Javier Milei.Desde las 10.00 cobertura especial con periodistas de la emisora y móviles en vivo.Con Luis Digiano. Entrevistas a Fernando Barrientos con su álbum de tributo a Tanguito y a Pachi Herrera quien participará en la cacharpaya coscoina más la columna de Blanca López sobre teatro, cine y literatura con invitados especiales como la escritora Maqui Comesaña con su libro El club de las 6 a.m.El ciclo difunde notables versiones de obras teatrales adaptadas para televisión curadas por Rubén Szuchmacher. En esta oportunidad presenta la obra teatral de Alfredo Staffolani, dirección escénica del autor, dirección audiovisual de Diego Lublinsky, escenografía de Esteban Siderakis y diseño de vestuario de Laura Staffolani.El reality show conducido por Sergio Goycochea y un jurado conformado por los periodistas Viviana Vila, Miguel “Tití” Fernández y Lola del Carril tendrá a María Paz Zubiri y Valentina Sorge jugar su última chance para convertirse en la Mejor Relatora Argentina de Fútbol de la segunda temporada.Repasamos los acontecimientos más relevantes que ocurrieron hace décadas. La historia, en palabras e imágenes todos los días. Ahora en Télam Digital y YouTube Los títulos más destacados en 1 minuto. Tres emisiones por día. Ahora en Télam Digital, YouTube A mediados de noviembre representantes de distintos países se volvieron a reunir para retomar las conversaciones acerca del tratado internacional para combatir la contaminación por plásticos. Actualmente se producen aproximadamente 430 millones de toneladas de plástico al año y alrededor de dos tercios se tira a la basura, perjudicando tanto al ambiente como a la cadena alimentaria.Estreno. Miniserie documental | 2022 | Ganadora del Concurso Renacer Audiovisual | Casa productora: Zoom in Contenidos, en coproducción con Universidad Nacional de Rosario y Unicanal.Con la conducción de Pablo Granados y Lucía Fernández Cívico– recorre la evolución de la comida en el mundo y en la mesa argentina. En la búsqueda de alternativas a un modelo hegemónico de producción instalado, escuchamos la palabra de diversos actores que analizan las posibilidades de transformar la cultura del comer.El programa Renacer Audiovisual es una convocatoria que llevó adelante el Ministerio de Cultura de la Nación y Contenidos Públicos S. E.Video y radio. Un noticiero federal con las información destacada de las provincias argentinas. Ahora en Télam Digital y YouTube Comedia – 2023. Luego de muchos intentos, Luciana concibe a Olivia. No es el final del camino, es el comienzo de otro en el que derribará mandatos para encontrar su forma de maternar. Inspirada en los diarios de la escritora Rosario Spina, una serie donde lo político se cuenta desde el humor, la empatía se construye con el permiso para la contradicción, y la belleza se encuentra en lugares inesperados.Deportes – 2023. Una serie sobre los seleccionados de fútbol de Talla Baja. Los capitanes de los equipos finalistas de la Copa América. Facundo (Argentina), Julio (Paraguay), Vinicius (Brasil) y Fabián (Perú) viven en un mundo adaptado para personas promedio. Con ellos conocemos la acondroplasia, mal llamada enanismo, que sufren millones de personas, y sus ilusiones por dar la vuelta olímpica con la copa en alto.Con Maia Sasovsky.Audio. Boletín de cuatro minutos con lo más sobresaliente del deporte nacional e internacional. Escuchalo en Spotify Serie Documental | Ganadora del Concurso Renacer Audiovisual | Casa productora: Canarias.Historias de una Argentina que podría haber sido –con la conducción de Luli Trujillo, con Pupina Plomer y Martín Leguizamón–, por su parte, plantea, desde la ucronía, cómo habrían continuado los gobiernos en los años 1955 (Perón), 1962 (Frondizi), 1966 (Illia) y 1976 (Perón) si no hubieran sido interrumpidos por un golpe de Estado. Dirección y guión: Ionathan Klajman. Producción: Sebastián Betz.El programa Renacer Audiovisual es una convocatoria que llevó adelante el Ministerio de Cultura de la Nación y Contenidos Públicos S. E.