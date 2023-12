La actividad industrial bajó 0,8% en octubre y la construcción subió 3% interanual

Foto: Pablo Añeli

La industria, sector por sector

Mondino y un pedido de confianza

, al tiempo que el sector de la construcción mostró una mejora del 3% interanual, informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).Además, la actividad fabril durante octubre se ubicó 0,3 % por debajo de la de septiembre, mientras que la construcción avanzó 0,2% en similar período.De esta manera,El dato relevante de octubre fue queEn el caso de la industria, por su parte, el dato de octubre marcó la sexta caída consecutiva respecto a igual mes de 2022.Como en los meses anteriores el sector industrial presentó un panorama heterogéneo, con avances y retrocesos al interior de cada rubro.En octubre,En orden a su incidencia en el nivel general, se registraron mermas en “Alimentos y bebidas”, 2,2%; “Sustancias y productos químicos”, 2,5%; “Refinación del petróleo”, 5,9%; “Vehículos automotores, y autopartes”, 3,4%; “Industrias metálicas básicas”, 1,9%; “Minerales no metálicos”, 2,4%; “Madera, papel, edición e impresión”, 1,4%; “Otros equipos, aparatos e instrumentos”, 2,2%; “Tabaco”, 7,5%; y “Productos de metal”, 0,5%.Por su parte, mostraron subas los rubros “Prendas de vestir, cuero y calzado”, 8,1%; “Textiles”, 16,7%; “Maquinaria y equipo”, 4,6%; “Muebles y colchones, yotras industrias manufactureras”, 2,9%; “Otro equipo de transporte”, 9,3%; y “Caucho y plástico”, 0,2%.En cuanto a las expectativas de los empresarios sobre cómo evolucionará la demanda interna hasta enero inclusive,que anticipó un avance, mientras que el restante 49,4% no prevé mayores cambios.En lo que hace a las exportaciones, el 24,8% de los consultados consideró que se reducirán, contra un 17,9% que anticipó una mejora, mientras que el 57,3% no vislumbró mayores variantes.En este marco, el 11,1% de los consultados anticipó una disminución del personal, frente a un 6,3% que consideró que deberá incrementarlo, mientras que el 82,6% no prevé mayores cambios.De cara a la asunción del presidente electoMondino formuló estas declaraciones durante su presentación en la Conferencia Anual de la Industria Argentina (UIA) , la semana pasada.En ese marco, le dijo a los industriales que uno de los mayores problemas a enfrentar es el de la escasez de energía durante el verano, si la economía se reactiva."En enero y febrero, el que no tenga un generador, vayan comprándolo, porque no alcanza para todos", alertó.En lo que respecta a la actividad de la construcción, el informe del Indec dio cuenta que en octubre el consumo de insumos mostró una suba interanual del 21,4% en pinturas; 9,2% en pisos y revestimientos cerámicos; 9,1% en artículos sanitarios de cerámica; 7,8% en el resto de los insumos (incluye grifería, tubos de acero sin costura y vidrio para construcción); 7,7% en mosaicos graníticos y calcáreos; 7,3% en placas de yeso; 4,5% en yeso; 1,0% en cales; y 0,5% en ladrillos huecos.Por el contrario, se observan bajas del 5,7% en asfalto; 5,2% en hormigón elaborado; 5,1% en hierro redondo y aceros para la construcción; y 0,6% en cemento.