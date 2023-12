Willy Bronca: “Mi música es política y es combativa porque toma postura”

El jueves 14 de diciembre, Willy cierra el año con banda completa en La Trastienda a las 23.30 / Foto: Lara Sartor.

🎷 Willy Bronca y su banda de jazz se presentarán el 14/12 en La Trastienda



✍️ Lucia Borello

"Todo es político, no hay nada que escape a la política" / Foto: Lara Sartor.

Este jueves se presentó en un escenario tras la ronda de las Madres de Plaza de Mayo /Foto: Lara Sartor.

“Va a haber invitados. Muchísima gente en el escenario y tengo mucha esperanza porque lo estamos preparando hace mucho tiempo y va a haber muchas sorpresas”, adelantóen charla con Télam sobre el show del jueves 14 de diciembre a las 23.30.El artista deel conurbano bonaerense, más precisamente en, dará su último show del 2023 enen el porteño barrio de San Telmo (Balcarce 460) junto a su banda de jazz de 10 músicos.El joven ytambién anticipó que en la fecha de la próxima semana va a “hacer todo” y que se lo va a ver “en todas las formaciones y formatos” que se lo ha visto antes.Una de las características más distintivas del rapero es laque tienen sus canciones y que en sus palabras tiene que ver con “crear puentes en la cultura y que sirva para entendernos mejor”.Además, consideró que “combinar sabores te da nuevas recetas, nuevas comidas, nuevos gustos, y eso me ceba aunque a veces puede salir mal” (risas)."Estos puentes tienen que ver con que si alguien escucha mi música a alguien que escucha rap puede gustarle o no, pero al mismo tiempoy puede gustarle o no, puedo fusionar el rap con el jazz y puede gustarle o no a alguien que escucha jazz. Intento conectar burbujas”, agregó.El tambiénconcibe a la danza delcomo una “cuestión de salud física, un entrenamiento del cuerpo y unaque no te la dan otras actividades.”. En muchas oportunidades el artista se pone a bailar en el medio de sus shows, improvisando pasos arriba del escenario en modo freestyle.En este momento Willy-baterista de Divididos- quien está “aportando un montón de conocimientos y experiencia. Va a ser un disco muy experimental”, comentó con emoción. Además, este año lanzó en octubre el EP "Corte susurro", con cuatro canciones.Elcomo por ejemplo en, sencillo que lanzó este agosto: “Mi música es política y es combativa quiere decir que toma postura”.En sus letras también está presente la salud mental, temática que las nuevas generaciones se animan a conversar y poner sobre la mesa con naturalidad, como en su canción, de su álbum "H.A.R.T.O" (2022).. Hasta lo más banal termina es algo político porque somos seres sociales y todo lo que tenga que ver con la sociedad es político", analizó el músico., pero es inconsciente porque no todos se dan cuenta que todo es político porque lo político se asocia con lo partidario y son dos cosas diferentes", finalizó.Incluso este jueves Willyde todas las semanas en un evento llamado "Festival de música y teatro", afirmando su posicionamiento político y social.Lasen La Trastienda se pueden conseguir en el sitio web de Tu Entrada