Kicillof inauguró el nuevo edificio del Archivo Provincial por la Memoria

Sobre la nueva sede

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof,, que está emplazado en el sitio en el que funcionó el Destacamento 101 de Inteligencia del Ejército durante la última dictadura cívico-militar.El mandatario bonaerense recorrió las instalaciones junto al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak; el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla; el subsecretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Matías Moreno; la Madre de Plaza de Mayo Herenia Sánchez Viamonte y las familias que hicieron donaciones al archivo.Tras el acto,"Es un archivo de última generación, con una enorme inversión que ha hecho el Estado provincial. Tiene documentación ha empezado a recibir importantísimas colecciones que hay que preservar y cuidar", destacó.Sostuvo que, en referencia a dichos de la vicepresidenta electa, Victoria Villarruel."Eso también nos produce espanto, ese tratamiento banal, superficial y vinculado con con olvidar las cosas que ocurrieron o con negarlos directamente", indicó y añadió: "Mientras tanto, nosotros estamos haciendo esta inauguración tan importante, con este espacio de memoria, verdad y justicia".En tanto,y celebró la decisión política de Kicillof para "encarar una obra que es una obra de última tecnología"."Acá tenemos material donado por familiares desaparecido. Muchas madres por una cuestión biológica ya no está más con nosotros, pero los familiares recuperan esa documentación y la donan a al Archivo Provincial de la Memoria", subrayó y puso de relieve que desde el área "se profundizarán estas políticas de Memoria, Verdad y Justicia porque estamos convencidos que un pueblo con memoria es democracia para siempre".Con equipamiento de última generación y nuevas tecnologías, el Archivo funcionará en las calles 55 N° 617 entre 7 y 8 detrás de la casona del 101, la base de operaciones desde donde se ejecutaron secuestros, desapariciones, asesinatos y otras acciones represivas del Estado en vastas áreas del territorio bonaerense.Desde 2021,, a partir de un proyecto impulsado por la Subsecretaría de Derechos Humanos a partir del Registro Único de la Verdad.La desafectación de la casa como dependencia del Destacamento de Inteligencia 101 había sido ordenada en el año 2014, en la sentencia en el Juicio de "La Cacha" -el ex centro clandestino de detención que funcionó detrás del penal de Olmos-. Fue a pedido de las querellas, haciendo realidad una demanda histórica de los organismos de Derechos Humanos.se afirmó que "el Archivo contribuye a la construcción de una conciencia colectiva y a la preservación de la memoria como instrumento indispensable en la búsqueda de la Verdad, la Justicia y la reparación ante las graves violaciones de los derechos humanos y las libertades fundamentales".La nueva sede que cuenta con 630 metros cuadrados cubiertos distribuidos en 5 plantas y seEn el edificio tuvo su sede el Destacamento de Inteligencia 101, dependiente del Comando del Primer Cuerpo de Ejército.Desde allí se diseñó,a partir de 1975 y, de manera sistemática, en el marco del plan de terror y exterminio implementado por la última dictadura cívico-militar (1976-1983).El Destacamento 101 coordinaba las tareas de inteligencia para el secuestro de hombres y mujeres perseguidos por su militancia política, social y sindical. Estas tareas incluían la ejecución de los operativos ilegales de detención, el traslado a centros clandestinos, la realización de interrogatorios bajo tortura y la determinación del destino final de las víctimas, que podían ser derivadas a cárceles, asesinadas o desaparecidas., el Destacamento 101 también comandó la represión en el ex centro clandestino de detención"La Cacha", donde sobrevivientes reconocieron a miembros de su personal civil de inteligencia a cargo de los interrogatorios, las guardias y la aplicación de torturas.han sido juzgados por el Tribunal Oral Federal N° 1 de La Plata en el proceso judicial que se inició en diciembre de 2013 y culminó en octubre de 2014.En el mismo se condenó a prisión perpetua a 15 represores, miembros del Destacamento 101 y condenas de 12 y 13 anos para otros 4 represores. En dicha sentencia, el Tribunal exhortó a la construcción de Sitios de Memoria en el ex Destacamento de Inteligencia 101 y en el ex CCD "La Cacha"., y expresa en el espacio público el compromiso del Estado democrático de dar a conocer, condenar estos crímenes e impulsar el juzgamiento de sus responsables, para hacer efectivo el reconocimiento a las víctimas y sus familiares.