Lula, ante las tensiones entre Venezuela y Guyana: "No queremos guerra en América del Sur"

Lula se mostró preocupado por las tensiones entre Venezuela y Guyana. /Foto: Agencia Brasil.

Um assunto importante que temos que debater é a questão do Essequibo. O Mercosul não pode ficar alheio ao tema. Sugiro que o companheiro presidente de turno da Celac possa tratar o tema com as duas partes: a Guiana e a Venezuela. O Brasil está à disposição para sediar quantas… — Lula (@LulaOficial) December 7, 2023

La disputa por Esequibo

Esequibo, la zona en disputa.

En busca de soluciones

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, dijo este jueves queal referirse en la cumbre del Mercosur que se celebra en Río de Janeiro a las tensiones entre Venezuela y Guyana por la soberanía de la región del Esequibo.porque solo con mucha paz podemos desarrollar nuestro país, generar riqueza y mejorar la vida del pueblo brasileño", dijo en el discurso inicial de la reunión ante el resto de líderes, según declaraciones reproducidas por la agencia de noticias Sputnik.Lula dijo que el Gobierno de Brasil sigue con "creciente preocupación" la crisis territorial y que el Mercosur no puede ser ajeno a lo que ocurre entre los dos países., tuiteó Lula.Sobre el tema del Esequibo, el mandatario brasileño dijo que "el Mercosur no puede permanecer al margen" y sugirió que "el actual presidente de la Celac (el mandatario de San Vicente y las Granadinas, Ralph Gonsalves) pueda discutir el tema con ambos partidos: Guyana y Venezuela".Asimismo,La secretaria de América Latina y el Caribe de la Cancillería brasileña, Gisela Maria Figueiredo, resaltó la semana pasada lo importante que es para Brasil que, "en un momento en que varias regiones del mundo tienen conflictos militares, América del Sur permanezca en un ambiente de paz y cooperación".Figueiredo dijo que Brasil mantiene un diálogo de alto nivel con ambas partes para buscar una "solución pacífica", incluyendo una reciente visita a Caracas de Celso Amorim, asesor internacional de Lula.El mandatario brasileño pidió a sus pares que ratifiquen la mención a esa crisis que fue acordada por los cancilleres de cada país, para que entre en la declaración final de la reunión del Mercosur en la que participan los presidentes de Argentina, Alberto Fernández; Paraguay, Sebastián Peña; Uruguay, Luis Lacalle Pou, y Bolivia, Luis Arce., un territorio de 160.000 kilómetros cuadrados rico en petróleo y recursos naturales, bajo control de Guyana, y que cuya soberanía Caracas considera que le corresponde.La disputa es añeja, pero revivió en los últimos añosque la estadounidense ExxonMobbil explota en aguas reclamadas por Caracas, más la presencia militar de Estados Unidos en la zona.En base a un mapa de la corona de España del siglo XVIII, Venezuela reivindica como propio desde 1844 ese territorio, equivalente a 74,2% de los 214.970 kilómetros cuadrados en poder de Guyana y que nunca estuvo bajo soberanía efectiva española ni venezolana.Venezuela y Guyana buscaron resolver el conflicto mediante vías que no dieron resultado -un arbitraje en 1899, el Acuerdo de Ginebra de 1966 que promovió negociaciones bilaterales y la gestión de buenos oficios de la ONU, a partir de 1987- pero sin que el asunto se convirtiera en un foco de tensión preocupante para ambos países ni, por lo tanto, para la región., en el océano Atlántico, que, según el Gobierno de Guyana, contiene reservas por 700 millones de barriles y, según el Servicio Geológico de Estados Unidos, es la segunda mayor área del mundo con crudo sin explorar.En ese contexto, las autoridades venezolanas convocaron un referendo el domingo pasado para la anexión de Esequibo, y el Parlamento venezolano, en primera lectura, aprobó un proyecto de ley destinado a crear allí una provincia.El mismo domingo, Lula dijo desde Dubai, que esperaba "que el sentido común prevalezca del lado de Venezuela y Guyana"."Si algo que el mundo no necesita, ni tampoco América del Sur, son problemas", señaló el líder del Partido de los Trabajadores (PT).