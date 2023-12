Paro de colectivos urbanos en Corrientes en reclamo de la actualización salarial

Foto: Germán Pomar

La delegación Corrientes de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) inició un paro en la capital provincial, en reclamo del cumplimiento del aumento acordado en el mes de noviembre, que aseguran “no se hizo efectivo”, informaron fuentes de la organización sindical.La medida de fuerza de los choferes continuará, dijo a Télam el secretario General de UTA, José Luis Sabao.El sindicalista detalló que la nueva escala actualizada fue acordada el 1 de noviembre y no sé pagó con los salarios de este mes.“Los trabajadores encontraron en sus cajas de ahorro un monto que no se corresponde al salario con el aumento, no sabemos qué es lo que depositaron los empresarios”, detalló el dirigente gremial.En este sentido, señaló quey agregó en declaraciones a Télam que “nadie de la empresa se comunicó aún con nosotros.Finalmente, consultado respecto del tiempo por el que se extenderá el paro de actividades, Sabao expresó que el servicio de colectivos urbanos en la ciudad de Corrientes se retomará “cuando se concrete el pago del aumento acordado y que hasta ahora permanece adeudado”.Por su parte,se refirió a la situación en declaraciones a Radio Dos y manifestó entre otros conceptos que “la Jurisdicción Corrientes envió tarde la documentación y por eso Nación no envió fondos en medio de la transición”.Además se refirió a la tarifa y manifestó que “la realidad es que hoy, un boleto sin subsidio, debería costar 600 pesos”, en referencia al valor del pasaje sin el subsidio estatal., expresó el vocero de CETUC.En tanto, la medida de fuerza de la UTA continúa en la Capital de Corrientes y el servicio de colectivos urbanos continuará interrumpido de acuerdo lo anunciado por la entidad sindical hasta que “se haga efectivo el pago del aumento acordado”.