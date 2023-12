El Gobierno de Tucumán y los gremios acordaron el pago de $80 mil a empleados públicos

Osvaldo Jaldo con los trabajadores: Foto: prensa

Osvaldo Jaldo, gobernador de Tucumán. Foto: Prensa

El gobierno de Tucumán acordó con los gremios que representan a los trabajadores públicos en la provincia el pago de una suma de 80 mil pesos, que será depositada en dos partes, y la reapertura de paritarias en febrero próximo.“Siempre vamos a defender los derechos de los trabajadores, que no solo pasa por lo salarial, sino también por la estabilidad, como gobierno estamos dispuestos al diálogo, ya que acá hay representantes de Provincia, municipios y comunas”, dijo el@CJS@En un acto que se realizó este miércoles a la noche en la Casa de Gobierno provincial, el mandatario anunció que "se acordó con los gremios el, que se pagará la semana próxima una parte y en enero la otra”."No solo son los 80 mil pesos, sino garantizar el salario a los trabajadores a principio de mes, pagar el aguinaldo, saldar el sueldo de diciembre a principios de enero”, sostuvo el mandatario y añadió que, de este modo, “el trabajador tendrá un pequeño desahogo financiero. Hay provincias que no están pudiendo pagar aguinaldo”.Jaldo explicó que. “cuando se modificó el tema del, ya que son coparticipables, el problema inflacionario no solo afecta a la gente, sino al gobierno en su conjunto”.“Es por eso que. mientras se paguen los salarios en tiempo y forma, podremos prestar los servicios que la gente necesita”, agregó.De cara al, Jaldo advirtió que "se vienen momentos macroeconómicos complejos" y llamó a "estar unidos”.“Desde Tucumán estamos dando muestras que el trabajador es para nosotros prioridad. Podemos bajar gasto político, pero jamás será variable de ajuste el trabajador”, concluyó.Participaron de las negociaciones representantes de la Asociación de Médicos Empleados (AME), la Asociación Tucumana de Empleados Previsionales y Seguridad Social (ATEPYSS), de la Policía de Tucumán.