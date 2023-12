Bullrich volvió a reunirse con Aníbal Fernández y reiteró que "Argentina necesita orden"

Foto: X (ex Twitter).

El ministro de Seguridad saliente,, mantuvo este jueves un segundo encuentro con su sucesora en el cargo,, quien calificó la reunión como "muy buena" y reiteró que "Argentina necesita orden", en el marco de la transición hacia el gobierno del presidente electo Javier Milei, que asume el domingo."Con el ministro Aníbal Fernández iniciamos una muy buena reunión de transición con cada equipo y en cada una de las áreas. A partir del 10 de diciembre, empezaremos a trabajar de forma ordenada para asegurar una gestión efectiva", escribió Bullrich en su cuenta de X (ex Twitter).En ese marco, insistió en que "Argentina necesita orden" y aseguró que desde su gestión en la cartera de Seguridad serán "implacables contra el crimen y. Es simple: el que las hace, las paga".Fernández y Bullrich habían mantenido un primer encuentro de transición el pasado lunes. Tras ese encuentro, Bullrich remarcó que "la seguridad no frena" y destacó que esa instancia de transición será "totalmente ordenada" "La seguridad no frena, las tareas de administración no frenan. Las fuerzas están 24 por 7 por 365. La continuidad es que la seguridad de la gente tiene que estar protegida con esta continuidad sin que frenemos por una transición", sostuvo Bullrich en aquella oportunidad.