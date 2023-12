Critican a Tinelli por "expresiones irrespetuosas" y por "vulnerar derechos laborales"

Foto: captura YouTube

La Asociación Argentina de Actores y Actrices (AAA) calificó deacerca del sindicato durante la emisión de “Bailando 2023”, por América, cuando el conductor se quejó porque parte del cuerpo de bailarinas del programa bailaba a un costado de la pista y no sobre ella como el resto.“Las lamentables expresiones al aire del conductor de ‘Bailando 2023’ en relación a los derechos laborales de bailarinas y bailarines que actúan en su programa; el trato peyorativo e irrespetuoso hacia la entidad que los representa y, sobre todo, el intento de vulnerar esos derechos laborales, motivó el”, dice el primer párrafo del texto publicado por Actores.El hecho al que hace alusión la organización sindical ocurrió tras la participación de la modelo Anabel Sánchez.y pidió explicaciones a sus productores: “¿Por qué hay tantos bailarines al costado de la pista? Antes bailaban todos acá adentro. Ahora hay como una cosa que es delimitada. No sé si están adentro o afuera, o si son independientes o pertenecen a la coreografía”.Lolo Rossi, una de las jefas de coaches de baile, dio a entender que se intentaba que no aparecieran para reducir el número de “bolos” que debían pagarse: “Cuando las coreografías tienen que ser ensayadas, hay que pagar. Igual se ven porque están puestos para las cámaras. El jurado los ve. La realidad es que cuanto más dejamos que todo esto se vea, capaz que es peor, entonces los ponemos a un costado”.“Ah, no se tiene que ver, es una televisión para no ver”, ironizó Tinelli. El productor Guillemo Hoppe, hermano del histórico ladero del conductor Federico Hoppe, aportó: “Es un tema de actividad. El baile es una actividad, que pasa por un sindicato y se paga”.La verdad, lo que menos podrían hacer es quejarse de que ocho flacos que están sin ensayo... ¿nos van a cobrar por esto? Dale, dejate de romper las bolas. En vez de 100 gramos de mortadela, dame 110. ¿Me los vas a cobrar? No, dejate de romper los huevos. Perdón que lo diga así. Qué rompe huevos los del Sindicato de Actores, perdón, con todo el cariño”.La respuesta del Sindicato llegó al día siguiente, a través del mencionado comunicado en su web y redes sociales: “Lo vituperado airadamente por Tinelli en la noche del martes, al comparar el trabajo de nuestros compañeros y compañeras con ‘100 ó 110 gramos de mortadela’, es nada más y nada menos que nuestro convenio colectivo que protege a esos trabajadores y trabajadoras. Un convenio histórico, conseguido tras mucho tiempo de lucha y defendido por varias generaciones de actrices y actores”.El, y se preguntó si esas expresiones habían sido “mera casualidad” o había “una intencionalidad”: “No son un aporte a la tranquilidad ni a la paz social actitudes como las que denunciamos”, señalaron.Finalmente, Actores informó que representantes del sindicato habían mantenido conversaciones con responsables de LaFlia, durante las cualesy se les aseguró que “se respetará el convenio, y bailarinas y bailarines percibirán sus salarios de acuerdo a lo que por ley corresponde”.