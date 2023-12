Dichiara prometió "puertas abiertas" en la Cámara de Diputados bonaerense

El presidente de la Cámara de Diputados, Alejandro Dichiara, afirmó que buscará tener una gestión "de puertas abiertas" / Foto: Imagen YouTube.

"Vamos a defender los intereses de los bonaerenses. La relación con el gobierno nacional la llevará el gobernador y esperemos que se pueda tener la mejor relación" Alejandro Dichiara, presidente de la Cámara de Diputados

Dichiara, exintendente de Monte Hermoso, fue electo como titular de la Cámara baja por dos años / Foto: Imagen YouTube.

"Haremos una autocrítica por el resultado de las elecciones y evaluaremos el rol que nos corresponde desde ahora Alejandro Dichiara, presidente de la Cámara de Diputados

El nuevo presidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Alejandro Dichiara, afirmó que buscará tener una gestión "de puertas abiertas, muy participativa y" que el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, necesitará con el propósito de "mejorarle la calidad de vida" a los ciudadanos del distrito."Estoy muy agradecido por la confianza deposita en mí por el gobernador; por quien fuera nuestro candidato presidencial, Sergio Massa; por el titular del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires, Máximo Kirchner y por los intendentes", expresó Dichiara en declaraciones formuladas esta mañana a radio Provincia.La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires desarrolló el martes la sesión preparatoria en la que, además de tomarle juramento a los nuevos legisladores,, cuya presidencia recayó en el diputado de Unión por la Patria (UxP) Alejandro Dichiara.Dichiara, exintendente de Monte Hermoso y representante de un sector de los intendentes peronistas, fue electo como titular de la Cámara baja por dos años, mientras que el exministro de Transporte y exjefe comunal de General Pinto, referente massista, Alexis Guerrera fue ungido como vicepresidente del cuerpo.Ambosque comenzó el miércoles y que se extenderá hasta 2025, año en el que se renovará parcialmente la conformación de la Cámara.(S)El flamante presidente del cuerpo sostuvo que buscará "un funcionamiento muy ágil y dinámico de las comisiones, para que cada 20 días podamos reunirnos y llevar adelante los muchos proyectos que hay, y que con consenso podamos aprobarlos".Consultado sobre la necesidad de alcanzar acuerdos para que las normas avances, Dichiara respondió que "lo primero que se debe hacer es interpretar al electorado:, para trabajar en conjunto"."Este año no es de elecciones. Empieza una etapa de un pueblo esperanzada con un proyecto al que votó de manera masiva. A nosotros nos votaron como oposición y seremos respetuosos. Vamos a ser oposición constructiva y se buscarán consensos con todos los bloques", señaló.Posteriormente, expuso: "Obviamente vamos a defender los intereses de los bonaerenses. La relación con el gobierno nacional la llevará el gobernador y".Planteó además que los proyectos de Presupuesto 2024 y Ley Impositiva solicitados por el gobernador "son los temas más importantes" que se deberán tratar en lo inmediato por la Cámara baja.Cuando se le preguntó por posibles cambios en el PJ provincial, consideró que "es necesaria la continuidad de las autoridades actuales, imagino que antes de fin de año el partido se reunirá,y evaluaremos el rol que nos corresponde desde ahora"."Los plazos están vigentes para que continúe el actual presidente. Me parece que no es momento de cambiar nada, sino de reflexión, análisis y autocrítica. debemos trabajar unidos en este nuevo rol que nos dio el electorado", concluyó.