El Senado y Diputados definirán sus autoridades y la integración de cada bloque

Martin Menem. Foto: Raúl Ferrari.

El Frente de Todos

Germán Martínez. Foto: archivo.

El oficialismo en la Cámara baja

Oscar Zago. Foto: X.

Juntos por el Cambio

Cristian Ritondo. Foto: Daniel Dabove.

Encuentro Federal

Los demás bloques en Diputados

Cámara de Diputados. Foto: Eliana Obregón.

Cómo será el Senado que viene

, de cara a la jura de los nuevos legisladores y a la nueva conformación de ambas cámaras del Congreso, que este jueves deberán elegir a sus nuevas autoridades.Para la Cámara baja, el plenario del cuerpo votaría a las 12 comoy para, ambos a propuesta de su espacio, el oficialista La Libertad Avanza.En cuanto a la conformación de los bloques, en DiputadosSi bien en la reunión algunos diputados referenciados en liderazgos provinciales amenazaron con formar un nuevo bloque por fuera del FdT, finalmente se habría acordado mantener una especie de tregua hasta marzo para no perder volumen político ante las demas fuerzas de la Cámara.Por el nuevo oficialismo, La Libertad Avanza, aún no se oficializó la composición definitiva, pero se estima que el interbloque tendría 40 miembros, incluidos tres salteños de Ahora Patria, y que el presidente sería el porteño Oscar Zago En cuanto a Juntos por el Cambio, finalmente no se concretó hasta ahora la posibilidad de continuar como interbloque, pero se logró evitar la ruptura de los bloques fundacionales: el PRO y la UCR, que en los días previos vivieron momentos de convulsiones internas., tras una reunión en la que se acordó que "lo mejor para el partido es estar juntos", y de la cual surgió la necesidad de conversar con el resto de los integrantes de Juntos por el Cambio (JxC) para evaluar si se continúa con la modalidad de interbloque.En la reunión quedó confirmado que la bancada "amarilla" tendrá 40 integrantes y será encabezada por Ritondo, con lo que quedaron zanjadas de esta manera las diferencias previas que aventuraban la posibilidad de que el espacio se dividiera en dos o en tres sub-bloques.Esa posibilidad había surgido luego de que un sector interno cuestionara el acercamiento de Mauricio Macri y Patricia Bullrich al presidente electo Javier Milei, y de que los gobernadores del PRO manifestarán sus intenciones de tener mayor protagonismo en la toma de decisiones.en declaraciones a la prensa al término de la reunión desarrollada en el quinto piso del edificio anexo.Por otra parte,, tras la división que se había producido anoche entre un sector del radicalismo aliado a Martín Lousteau y otro que responde a las actuales autoridades partidarias de la UCR que encabeza Gerardo Morales.Anoche se había conformado una bancada conducida por De Loredo con 23 miembros, y otra de 12 encabezada por el médico cirujano de la provincia de Buenos Aires, Facundo Manes, que ahora quedará unificado con 35 miembros y será conducido por el dirigente cordobés, que tras dos años de divisiones volvió a tener un bloque único.Como parte del acuerdo,Además,La tercera fuerza derivada de lo que es JxC, cuyas principales figuras son Emilio Monzó y Margarita Stolbizer, que anunció que desde el próximo 10 de diciembre se denominará "Cambio Federal", estará integrado por nueve miembros y su presidente será el histórico senador Miguel Pichetto, quien asumirá su banca el domingo.Con bajo perfil, tras las diferencias con el PRO por las definiciones de algunos de sus líderes en favor de la candidatura de Javier Milei, la Coalición Cívica, con sus seis integrantes, se declaró "autónoma" y dispuesta a discutir "ley por ley".El resto de las fuerzas de la Cámara baja son Interbloque Federal (8); Provincias Unidas (6); Ser Santa Cruz (2) y la Izquierda (5).En el Senado, en tanto,y que delineará la conformación de la Cámara alta durante los próximos dos años.La Sesión Pública Especial cita los artículos siete al doce del Reglamento de la Cámara que refieren a la renovación de la Cámara y a la toma de juramento que estará a cargo de la actual vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner.De acuerdo con ese documento, difundido la semana pasada,, aún negocia mantenerse unida; si así ocurriera, se trataría de la segunda minoría, con 24 integrantes.De hecho, mañana al mediodía, antes de la ceremonia de la jura, el bloquemantendrá una reunión y elegirá a quien será su conductor.La voluntad expresada por la mayoría de(que el martes eligieron al correntino Eduardo Vischi como su presidente) y de los legisladores de PRO es continuar dentro de Juntos por el Cambio.La bancada oficialista -- tendrá 7 miembros; y otros espacios minoritarios sumarán 8, para completar los 72 senadores.