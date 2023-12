El Senado de EEUU rechazó un multimillonario paquete de ayuda a Israel y Ucrania

Revés para los demócratas en el Congreso norteamericano / Foto 123RF.

Joe Biden se mostró dispuesto a"hacer "concesiones significativas" a los republicanos sobre el tema inmigración / Foto: AFP.

La oposición republicana impidió este miércoles que el Senado de Estados Unidos aprobara un nuevo paquete de ayuda militar a Israel, Ucrania y Taiwán por valor de u$s 110.000 millones, informó la prensa internacional.La iniciativa cosechó, según la agencia de noticias Europa Press.Los senadores republicanos bloquearon la inciativa debido a que los demócratas se negaron a incluir en el paquete un conjunto de reformas reclamadas por aquellos con el fin de frenar el ingreso de inmigrantes.“Esta es una noche triste en la historia del Senado y de nuestro país; los republicanos acaban de bloquear una propuesta muy necesaria para enviar fondos a Ucrania, fondos para Israel, ayuda humanitaria para civiles inocentes en Gaza y fondos para el Indo-Pacífico”, dijo el líder demócrata en la cámara alta, Chuck Schumer.“Si los republicanos en el Senado no se ponen serios muy pronto sobre un paquete de seguridad nacional, (el presidente de Rusia)”, agregó, según la televisora CBS.El presidente, cuya aprobación es urgente para la Casa Blanca, que admitió recientemente que los fondos de ayuda para Ucrania está prácticamente agotados.“Esto no puede esperar”, había afirmado Biden horas antes, en un discurso en la Casa Blanca, en referencia al trámite legislativo.Según Biden, la ayuda para Ucrania es tan crucial que dijo que estaba dispuesto a hacer “concesiones significativas” a los republicanos.“Estoy dispuesto a hacer concesiones significativas en la frontera; necesitamos arreglar el sistema fronterizo que no funciona, está roto, y hasta ahora no he recibido respuesta”, indicó.El mandatario sostuvo que le resultaba “sorprendente” haber llegado al punto “en el que los republicanos en el Congreso”.Más temprano, Biden mantuvo una videoconferencia con el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, y los líderes del G7 para debatir cómo apuntalar la ayuda de Occidente a Kiev.Biden advirtió que si Putin, que ordenó la invasión de Ucrania en febrero de 2022, derrota a su vecino “no se detendrá allí”., y si Rusia ataca a un miembro de la Alianza Atlántica “entonces tendremos algo que no buscamos, y que no tenemos hoy:”, afirmó, según la agencia AFP.