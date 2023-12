Macri: "Lo que está haciendo Riquelme es mucho peor de lo que le hizo Passarella a River" VER VIDEO

La fórmula opositora: Ibarra-Macri / Foto: Alfredo Luna.

Los hinchas que apoyan a Riquelme fueron al hotel donde el binomio Ibarra-Macri dio la conferencia de prensa / Foto: Alfredo Luna.

El candidato a vicepresidente por la oposición de Boca, Mauricio Macri, tras repudiar las amenazas a la jueza que entiende en las elecciones de Boca, denunció que también su hija Antonia, en el marco del duro enfrentamiento que está llevando adelante su fórmula en la que secunda a Andrés Ibarra contra la dupla oficialista liderada por Juan Román Riquelme junto a Jorge Ameal., dijo Macri durante una conferencia de prensa ofrecida esta tarde junto al candidato a presidente, Andrés Ibarra, en el hotel Abasto de la Ciudad de Buenos Aires."Y en cuanto a Juan Román Riquelme, le digo que si tiene el culo limpio depure el padrón y retire a los 13.000 socios activos que hay de más, y entonces hacemos las elecciones el 17 de diciembre, que es la última fecha que nos queda en este año", disparó.Macri remarcó que la oposición no quiere "padrones truchos" y que Riquelme quiere llevar a Boca al mismo colapso "que provocó Daniel Passarella cuando fue presidente de River", y agregó:apuntó.Además, "los que denunciaron a Cristian Riquelme fueron hinchas de Boca que resultaron perjudicados por el filtro y la reventa de entradas. ¿Y esto Román no lo sabía?", lanzó como interrogante.Luego refirió que "este año deportivo fue catastrófico para Boca, perdiendo de arranque a un gran capitán como Carlos Izquierdoz por empezar. Y en cuanto a los 28.000.000 de dólares que dijo Riquelme que hay de superávit, es mentira, porque no es plata sino documentos a cobrar".Por su parte, Ibarra le respondió a Riquelme sobre los 51.000 socios que se incorporaron en ocho años de mandato de Daniel Angelici y al respecto sostuvo que ""."Pero también ahora la Justicia tendría que enmarcar bien cómo se tomarán las decisiones que haya que tomar si las elecciones se pasan para marzo o abril del año próximo. Porque es mentira que queramos la intervención", argumentó.. Porque como dijo Macri, insisto en que habrá que ver qué dice la Justicia sobre la hoja de ruta a adoptar en caso que el acto eleccionario pase para el año que viene. Hay que tener mucho cuidado con lo que se decida en ese tiempo de transición", advirtió Ibarra.Mientras la conferencia transcurría,Este miércoles la Cámara Civil que entiende en esta causa rechazó la recusación a la jueza Abrevaya realizada por el oficialismo y la magistrada pretende seguir adelante en esta tarea, por lo que ahora la oposición "xeneize" tendrá 24 horas para dar los fundamentos sobre por qué considera que no tiene sustento el pedido de apelación que efectuó la actual directiva boquense.Por lo tanto, si la apelación presentada por el oficialismo es invalidada, se podrá votar el 17 de diciembre, pero de no ser así, las elecciones pasarían directamente para marzo o abril del año próximo.Posteriormente, ya en TyC Sports, Macri reveló que para el caso de que llegue junto a Ibarra a la conducción del club, le ofreció "a Guillermo Barros Schelotto que sea el manager de Boca".En los últimos días Martín Palermo, amigo del "Mellizo", confirmó que será el entrenador "xeneize" en caso de imponerse la fórmula opositora. Riquelme, en tanto, todavía no reveló quien será su candidato.